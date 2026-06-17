【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】エンバペの「25m衝撃ミドル」（実際の様子）

FIFAワールドカップ2026の主役がいきなり衝撃のゴラッソだ。フランス代表のFWキリアン・エンバペが、振り向きざまに約25メートルのミドルシュートを叩き込み、世界中のファンを騒然とさせている。

フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガル代表と対戦。CFで先発出場したエンバペは、序盤こそボールタッチが乱れたものの、66分に見事なダイレクトシュートで先制点。さらに2−1で迎えた90＋6分には圧巻の一撃を決めた。

敵陣でFWマイケル・オリーセがドリブルを仕掛けるも、相手に激しく当たられてルーズボールに。これを後ろ向きに拾ったエンバペは、すぐさま前を向くと迷わず右足を一閃。ゴールまで約25メートルの距離があったが、強烈な弾丸シュートはゴール左上に突き刺さった。

「クルトワでも取れないな」の声も

この人間離れした一撃は、海外のSNS上でもまたたく間に拡散。世界中のファンから「凄まじいな」「なんてクレイジーなゴールだ」「信じられないな」と驚きの声が殺到した。

さらに、そのシュートスピードや軌道に対して、「まるでミサイルだ」「もはや非現実的」「クルトワでも取れないな」「早送りみたいな一撃」など、絶賛のコメントが相次いでいる。

なお、エンバペはこのゴールで代表通算58得点とし、オリビエ・ジルーを抜いてフランス代表の歴代最多得点者となった。さらにW杯限定では14ゴール目で、ゲルト・ミュラーと並ぶ歴代3位タイに浮上。今大会中に元ブラジル代表FWのロナウド（15得点）や、同日の試合で歴代トップタイに浮上したアルゼンチン代表FWのリオネル・メッシおよび元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ（ともに16得点）の最多記録を打ち破る可能性がある。

フランス代表はこのまま3−1でセネガル代表を撃破。優勝候補が堂々の好スタートを切った。

（FIFAワールドカップ2026）