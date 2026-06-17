羊文学、『MUSIC AWARDS JAPAN』受賞記念に日本武道館で披露した「声」のライブ映像公開
羊文学が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ）』にて「声」が『最優秀オルタナティブ楽曲賞』を受賞した。この受賞を記念し、同楽曲の日本武道館でのライブ映像が本日21時にYouTubeにて期間限定公開された。
今回公開されるのは、MAJでの2年連続2冠という快挙を決定づけた代表曲「声」のライブパフォーマンス。熱狂に包まれた日本武道館でのステージ映像は、秋から始まる全国ホールツアーに向けて、さらなる期待を高める内容になっているという。
9月より全国ホールツアー＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞の開催が決定している羊文学。ホールツアーでは9月4日の新潟・新潟テルサを皮切りに、全国10都市を回り計11公演を行う。ファイナルは11月10、11日の東京・国立代々木競技場第一体育館2デイズとなっている。
◾️リリース情報
◇「声」フジテレビ系月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌
※『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 「最優秀オルタナティブ楽曲賞」受賞楽曲
配信ページ：https://fcls.lnk.to/koe
◇「Dogs」Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌）
配信ページ：https://fcls.lnk.to/Dogs
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
CD：https://fcls.lnk.to/htjbngk_DLIO
LP：https://hitsujibungaku.lnk.to/dontlaughitoff
完全生産限定盤（2枚組）
ＫＳＪＬ-6245 6,600円（税込）
▼収録内容
・SIDE A
01 そのとき
02 いとおしい日々
03 Feel
04 doll
・SIDE B
01 声
02 春の嵐
03 愛について
・SIDE C
01 cure
02 tears
03 ランナー
・SIDE D
01 未来地図2025
02 Burning
03 don’t laugh it out anymore
◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』
2026年4月1日（水）リリース
購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD
ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2
▼形態（全2形態）
通常盤［Blu-ray］
価格：6,050円（税込）
・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]
価格：8,800円（税込）
・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像
・オリジナルグッズ：内容後日発表
01.そのとき
02.Feel
03.電波の街
04.Addiction
05.いとおしい日々
06.つづく
07.マヨイガ
08.声
09.ランナー
10.OOPARTS
11.mother
12.夜を越えて
13.Burning
14.more than words
15.mild days
16.GO!!!
17.未来地図2025
18.砂漠のきみへ
En.
19.春の嵐
20.光るとき
NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025
◾️＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞
〇2026年9月4日（金）
新潟・新潟テレサ
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月6日（日）
宮城・仙台サンプラザホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
〇2026年9月11日（金）
京都・ロームシアター京都
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年9月13日（日）
愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
〇2026年9月20日（日）
福岡・福岡サンパレス
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/
〇2026年9月21日（月・祝）
岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 https://www.yumebanchi.jp/
〇2026年9月26日（土）
石川 金沢本多の森 北電ホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月28日（月）
大阪・フェスティバルホール
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年10月1日（木）
北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月10日（火）
東京・国立代々木競技場 第一体育館
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥8,800
問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月11日（水）
東京・国立代々木競技場 第一体育館
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥8,800
問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
【チケット情報】
チケット代：全席指定：￥7,500（税込）
国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定：￥8,800（税込）
▼チケットオフィシャル最終先行受付
受付期間：〜6月30日（火）23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
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