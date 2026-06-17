９月４日に公開予定だった映画「銀行強盗：完全マニュアル」（デヴィッド・リーチ監督）の劇場公開が中止となったことが１７日、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントより発表された。

公式サイトでは、「９月４日（金）に日本公開を予定しておりました映画、『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開は中止となりました」と報告。中止理由などは明らかになっていない。

今作は日米同時公開を予定していたアクション・エンターテインメント作品。銀行強盗の様子を生中継し、再生回数９億回を突破するなど、数々の銀行から大金を強奪してきた覆面インフルエンサーグループ「銀行強盗：完全マニュアル」の物語。大金を盗む一方で盗んだ金で妊婦を助け、苦学生の学費を援助し、恵まれない子供たちにプレゼントを贈るという一面を持つ彼らとＦＢＩ＆凄腕ハッカーの戦いを描く。

主演は「スーパーマン」などに出演したニコラス・ホルトが務め、インフルエンサーグループのリーダー役に挑戦。アンナ・サワイやゾーイ・クラヴィッツ、ジョン・Ｃ・ライリーらが出演する予定だった。