想定は、河川の堤防決壊です。

本格的な大雨シーズンを前に、長崎河川国道事務所や地元の建設業者らが参加した訓練が行われ、復旧に向けた流れなどを確認しました。

訓練は、道路や河川などの維持管理を担う長崎河川国道事務所が、大雨や台風などの災害が発生するこの時期に毎年行っていて、17日は職員や地元の建設業者など 約50人が参加しました。

（国土交通省長崎河川国道事務所 上田 章紘 所長）

「全国各地で大規模な浸水被害が多数発生しているので、風水害への備えはますます重要になっている」

諫早市の本明川支流の半造川で、堤防が50メートルにわたって決壊した想定です。

（参加者）

「乾いた土を持ってきても流された所なので。地盤がゆるくなって土を持ってきても、車がはまってしまう」

（参加者）

「一度、下に降りて進めないか」

参加者は3つの班を作り、復旧に向けた作業や資機材確保の最適な方法を話し合いました。

県内唯一の1級河川である本明川流域では、集中豪雨による水害がたびたび発生しています。

今月3日には、諫早市や国、気象台などが参加し、災害が予想された場合の行動計画を確認しました。

（国土交通省長崎河川国道事務所 西山 一也 副所長）

「堤防が決壊した時には、被害の拡大防止を第一目標と考えている。地域住民の生命や財産に直結するので、スピード感を持つことが大事」

長崎河川国道事務所では、今後も訓練や河川の巡回などを行い、災害への備えを進めていくとしています。