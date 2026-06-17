かなトク！の対象店舗に掲示されるステッカー

神奈川県の物価高騰対策として、キャッシュレスでお得に買い物が楽しめる事業「かながわトクトクキャンペーン！」（かなトク！）が１９日から県内約１５万店舗を対象に始まる。県が過去に３回実施したポイント還元事業と比べて参加店舗は６倍以上に増え、還元総額も過去最大の１８０億円分となる。キャンペーン期間は予算上限に達するまでで、県は９月初旬までの約８０日間を想定している。

かなトク！は、スーパーや個人商店などで食料品や日用品の購入に活用してもらおうと、キャッシュレス決済時に支払額の一部をポイント還元する仕組み。「イオンペイ」「ａｕペイ」「ｄ払い」「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」「メルペイ」「楽天ペイ」の六つのキャッシュレス決済サービスが対象となる。

還元は１回当たり最大１５００円分。１サービス当たりでは最大２５００円分で、全６サービスの利用で１人当たり最大１万５千円分が還元される。対象店舗にはポスターやステッカーを掲示している。

県内の商店街で組織する商連かながわの石川清貴会長（７４）は、「県のキャンペーンは久しぶり。若い人だけではなく、キャッシュレス決済に慣れている人が増えた。買い物するのに使い勝手がいい」と消費喚起に期待を寄せる。