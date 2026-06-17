◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）

ダート３歳牝馬３冠最終戦はは１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われ、１番人気のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は昨年のＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３に続く重賞制覇を狙ったが、最後の直線で伸びを欠いて４着に終わった。田口貫太騎手は自身の重賞初勝利だった２０２４年のアンデスビエント以来、２年ぶり制覇とはならなかった。

タマモフリージアはこれまで、ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３を制し、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１で２着と牡馬を相手に互角以上に戦ってきた。前走の京浜盃・Ｊｐｎ２では６着に敗れが、３か月の休養で立て直したが、勝利をつかむことはできなかった。

岩田望来騎手が騎乗したＪＲＡのペンダント（牝３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル）が１着。勝ちタイムは２分１８秒０。４番人気だったＪＲＡのジュワネング（岩田康誠騎手）が２着。船橋のブレイズエッジ（御神本訓史騎手）が３着に続いた。

田口貫太騎手（タマモフリージア＝４着）「馬体重が戻って状態は良かったです。レース前半は良かったですが、３〜４角で置かれたぶんがゴールまでつながりました。まだまだやれるし、これからの馬なので次に期待したい」

矢野貴之騎手（ナーサリーテイル＝５着）「ペースはゆっくりだったけど、このメンバー相手に力を出してくれた。最後はしっかり伸びていたし、この馬の展開になれば、もっとやれていい」