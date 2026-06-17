タイト服の狙ってる感を一気に回避！嫌悪感を抱かせない【カジュアルコーデ】特集

タイトな服＝男ウケはもはや常識だけど、女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。そこで今回は、三浦理奈・本田紗来とともに、嫌悪感を抱かせない「カジュアルタイトコーデ」をご紹介します。狙ってる感を一気に回避できるよ♡

【カジュアルタイト】で嫌悪感を抱かせない

タイトな服＝男ウケはもはや常識。じゃあ女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。

女子ウケも意識するなら、カジュアルなアイテムを選ぶべし。狙ってる感を一気に回避できるよ♡