タイト服の狙ってる感を一気に回避！嫌悪感を抱かせない【カジュアルコーデ】特集

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タイトな服＝男ウケはもはや常識だけど、女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。そこで今回は、三浦理奈・本田紗来とともに、嫌悪感を抱かせない「カジュアルタイトコーデ」をご紹介します。狙ってる感を一気に回避できるよ♡

【カジュアルタイト】で嫌悪感を抱かせない

タイトな服＝男ウケはもはや常識。じゃあ女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。

女子ウケも意識するなら、カジュアルなアイテムを選ぶべし。狙ってる感を一気に回避できるよ♡

Cordinate レディなトップスを中和させるデニムが頼れる♡

肌見せにもりもりのフリルがオトナ可愛い雰囲気。やんちゃなデニムを選んで、しゃれた印象に！

ホールターネックブラウス 4,390円、デニムスカート 5,990円／ともにZARA（ザラ）キャミソール 790円／GU シアーソックス／スタイリスト私物

Cordinate ギャルみなピタTも首元レースで糖度を上げて

使い勝手のいいコンパクトTはコーデを選ばないのがうれしい。マルチボーダーがシルエットの女みをほどよく中和してくれる♡

レースデザインTシャツ 8,580円／SNIDEL コルセットワイドパンツ 13,200円／COCODEAL（ココ ディール）

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈、本田紗来（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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