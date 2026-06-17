タイト服の狙ってる感を一気に回避！嫌悪感を抱かせない【カジュアルコーデ】特集
タイトな服＝男ウケはもはや常識だけど、女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。そこで今回は、三浦理奈・本田紗来とともに、嫌悪感を抱かせない「カジュアルタイトコーデ」をご紹介します。狙ってる感を一気に回避できるよ♡
【カジュアルタイト】で嫌悪感を抱かせない
タイトな服＝男ウケはもはや常識。じゃあ女のコの反応はというと……色気ダダ漏れだと引かれちゃうのが正直なところ。
女子ウケも意識するなら、カジュアルなアイテムを選ぶべし。狙ってる感を一気に回避できるよ♡
Cordinate レディなトップスを中和させるデニムが頼れる♡
肌見せにもりもりのフリルがオトナ可愛い雰囲気。やんちゃなデニムを選んで、しゃれた印象に！
Cordinate ギャルみなピタTも首元レースで糖度を上げて
使い勝手のいいコンパクトTはコーデを選ばないのがうれしい。マルチボーダーがシルエットの女みをほどよく中和してくれる♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈、本田紗来（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来