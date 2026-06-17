◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）

ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた。４番人気のジュワネング（牝３歳、美浦・栗田徹厩舎、父ガンランナー）は１馬身半差で２着。３歳牝馬ダート女王の座には届かなかった。

岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は桑島孝春騎手に並ぶ最多タイの４勝目ならず。２００９年ラヴェリータ、１１年カラフルデイズ、１３年アムールポエジーに続く１３年ぶりの勝利はならなかった。敗れはしたが、ゴール後にはペンダントに騎乗した息子の岩田望来騎手とグータッチをし、健闘をたたえ合った。

ジュワネングは中山・ダート１８００メートルのデビュー戦で３着だったが、東京・ダート１６００メートルの２戦目で初勝利。阪神に遠征した３戦目は７着だったが、東京マイルの前走で２勝目。同じ左回りの川崎コースで臨んだが、重賞初挑戦Ｖはならなかった。

勝ったのは２番人気のペンダント（岩田望来騎手）。勝ちタイムは２分１８秒０。３着には６番人気だった船橋ののブレイズエッジ（御神本訓史騎手）が続いた。

岩田康誠騎手（ジュワネング＝２着）「自分の競馬はしてくれたし、この馬の力は出してくれた。以前乗った時より馬は良くなっていたし、この走りならダートグレードの牝馬路線で活躍できる」

御神本訓史騎手（ブレイズエッジ＝３着）「体は減っていたけど、いい枠を引いてスタートも良く、強い馬の後ろにつけて、最後まで食らいついて伸びてくれた。この距離でもいい感じで走れていたし、これぐらいあっていいのかも」