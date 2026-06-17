&honeyのディズニープリンセス限定パッケージが発売！肌悩みで選べる新作クレンジング

ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得※1した「&honey」から、ディズニープリンセス限定デザインのクレンジングオイルが2026年6月17日（水）より数量限定で登場します。ベル、アリエル、白雪姫をモチーフにした華やかなパッケージは、毎日のクレンジングタイムを特別な時間に演出♡仕上がりや肌悩みに合わせて選べる3種類のラインアップで、自分にぴったりの1本が見つかります。

ディズニープリンセス限定デザインに注目

価格：各1,540円（税込）

今回発売されるのは、人気の&honeyクレンジングオイルシリーズをディズニープリンセスデザインで楽しめる特別仕様。

パッケージにはそれぞれ異なるプリンセスが描かれており、「モイスト」はベル、「サボン ブルークレイ」はアリエル、「ブラック」は白雪姫を採用しています。

落として肌うるおう、ハチミツ＊4美容をコンセプトにしたクレンジングオイルで、毎日のメイクオフをしながら保湿ケアも叶えてくれるのが魅力です。

また、合成着色料・パラベン・アルコール・動物実験※2フリーにこだわり、パッチテスト済※3の弱酸性ナチュラル処方を採用。肌へのやさしさにも配慮されています。

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肌悩みで選べる3つのクレンジング

「アンドハニー クレンジングオイル モイスト／ベル」は、しっとりとした洗い上がりが特徴。乾燥が気になる方や保湿重視の方におすすめです。

「アンドハニー サボン クレンジングオイル ブルークレイ／アリエル」は、すっきりとした使用感で黒ずみ※4ケアに着目したタイプ。さっぱりした洗い上がりが好みの方にぴったりです。

「アンドハニー クレンジングオイル ブラック／白雪姫」は、毛穴や角栓ケアを重視したシリーズ。毛穴汚れが気になる方におすすめの一本です。

3商品とも内容量は180mLで、価格は各1,540円（税込）。同じ価格帯で、自分の肌悩みや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

コレクション概要と注意事項

アンドハニー クレンジングオイル モイスト／ベル

アンドハニー サボン クレンジングオイル ブルークレイ／アリエル

アンドハニー クレンジングオイル ブラック／白雪姫

内容量：各180mL

※1 2024年「ハチミツコスメ（ブランド）」に関する市場調査 2025年10月6日～2025年10月15日（調査実施期間）（株）未来トレンド研究機構調べ（2024年1月～12月における売上シェアに基づく（&honeyシリーズ））

※2 製品として

※3 全ての方に刺激が起きないというわけではありません

※4 汚れや古い角質による

※5 当社既存品比

※6 2025年12月末時点

※7 当社既存品比（ケラチン由来成分（ケラチン（羊毛）（補修）など）の配合率）（シャンプーのみ）

※8 当社既存品比

※9 ポリぺプチド（ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）（シャンプーのみに配合）、加水分解ケラチン水（羊毛）（補修））

＊1 ダマスクバラ花エキス（香気・保湿）

＊2 クリスマムマリチマムエキス（香気・保湿）

＊3 リンゴ果実水（香気・保湿）

＊4 保湿

毎日のクレンジングをもっと楽しく♡

ディズニープリンセスの世界観と&honeyならではのハチミツ美容を同時に楽しめる今回の限定コレクション。

ベル、アリエル、白雪姫それぞれの魅力を感じられるデザインは、使うたびに気分を上げてくれそうです。

肌悩みに合わせて選べる3タイプなので、自分用にはもちろん、ディズニーファンへのギフトにもおすすめ。数量限定発売のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪