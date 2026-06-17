横浜流星の原点とは？大河ドラマ撮了後には一人旅へ「マグロのような性格」
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の横浜流星が17日、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu：ARTstage オープニングイベント」に出席。自身を「マグロのような性格」と分析する場面があった。
【写真】美容ブランドイベントに登壇した「国宝」世界的俳優
日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウ ウエムラ」は、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu：ARTstage」を6月19日にオープンする。
イベントではメイクアップショーが行われた後に横浜が登場。自身の“原点”を聞かれると、横浜は「自分の人生の原点はやっぱり空手を始めたことなんです。そこで精神力だったり忍耐力だったり礼儀だったり（を学んだ）。それが今の基盤となっているなと思っていて」と答えた。役者人生においては、高校2年生頃に出演したという「烈車戦隊トッキュウジャー」のことを挙げ「戦隊ものを1年間やらせていただいて、そこで芝居を学んで、この世界で生きていこうと決めたので、原点となる作品だと思っております」と語った。
俳優人生について話す場面で横浜は「先輩たちの背中を見て勝手に受け継ぎたいな、という思い」があると告白。「先輩方が多く挑戦されていますけれども、プロデュース業とかにも挑戦して、少しでも映画に多く貢献できればという思いが強くなっていっています」と気持ちを言葉にした。
また、自分への一番のご褒美は「芝居」だという横浜は「芝居している時が『生きてるな』って感じるんです」としみじみ。「昨年大河ドラマをやって、『汝、星のごとく』の撮影が終わって、ちょっと休む時間があったんです」と振り返り「もちろん自分の時間は大切にしながら一人旅もしました。でもどこか頭の中で、一人旅も仕事に繋げられる何か…とか、全部仕事につなげてしまうんですよ」と明かした。
横浜は「休みの時間も『何か映画とか作品ないですか？』とか（笑）。ずっと動いていないといけない。マグロのような性格なので」と自身にとっての芝居の重要性を説明。「今年30になりますけど、やっぱり20代はたくさん吸収して。まだ自分はたくさん刺激を受けて、吸収していかないといけないと思うので、とにかくずっと芝居を続けていたいという思いです」と言葉に力を込めた。
MCが「職人さんみたいですね」と口にすると、横浜は「父も職人なので、受け継がれているのかなと思います」とニッコリ。また、「役作りで印象に残っているメイクは？」という質問には「『国宝』での女形のメイク」と答えていた。（modelpress編集部）
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◆横浜流星の原点とは？
日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウ ウエムラ」は、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu：ARTstage」を6月19日にオープンする。
俳優人生について話す場面で横浜は「先輩たちの背中を見て勝手に受け継ぎたいな、という思い」があると告白。「先輩方が多く挑戦されていますけれども、プロデュース業とかにも挑戦して、少しでも映画に多く貢献できればという思いが強くなっていっています」と気持ちを言葉にした。
◆横浜流星、大河ドラマ撮了後には一人旅へ
また、自分への一番のご褒美は「芝居」だという横浜は「芝居している時が『生きてるな』って感じるんです」としみじみ。「昨年大河ドラマをやって、『汝、星のごとく』の撮影が終わって、ちょっと休む時間があったんです」と振り返り「もちろん自分の時間は大切にしながら一人旅もしました。でもどこか頭の中で、一人旅も仕事に繋げられる何か…とか、全部仕事につなげてしまうんですよ」と明かした。
横浜は「休みの時間も『何か映画とか作品ないですか？』とか（笑）。ずっと動いていないといけない。マグロのような性格なので」と自身にとっての芝居の重要性を説明。「今年30になりますけど、やっぱり20代はたくさん吸収して。まだ自分はたくさん刺激を受けて、吸収していかないといけないと思うので、とにかくずっと芝居を続けていたいという思いです」と言葉に力を込めた。
MCが「職人さんみたいですね」と口にすると、横浜は「父も職人なので、受け継がれているのかなと思います」とニッコリ。また、「役作りで印象に残っているメイクは？」という質問には「『国宝』での女形のメイク」と答えていた。（modelpress編集部）
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