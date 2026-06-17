ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米小売売上高（5月）

予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比）

予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比）



22:00

スレイペン・オランダ中銀総裁、経済金融会議出席



23:00

米企業在庫（4月）

予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比）



米中古住宅販売成約指数（5月）

予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比）

予想 N/A 前回 3.3％（前年比）



23:30

米週間石油在庫統計



18日

3:00

米FRB政策金利(FOMC)（6月）

予想 3.75％ 前回 3.75％（上限金利）

予想 3.5％ 前回 3.5％（下限金利）



3:30

ウォーシュ米FRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（6月）

予想 14.25％ 前回 14.5％



G7首脳会議（仏エビアン、～17日）

ロシアASEAN首脳会議（ロシア、18日まで）

欧州最大テクノロジーイベント「VivaTech 2026」（仏パリ、20日まで）



※予定は変更されることがあります。

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