ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米小売売上高（5月）
予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比）
予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比）
22:00
スレイペン・オランダ中銀総裁、経済金融会議出席
23:00
米企業在庫（4月）
予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比）
米中古住宅販売成約指数（5月）
予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比）
予想 N/A 前回 3.3％（前年比）
23:30
米週間石油在庫統計
18日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 3.75％ 前回 3.75％（上限金利）
予想 3.5％ 前回 3.5％（下限金利）
3:30
ウォーシュ米FRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（6月）
予想 14.25％ 前回 14.5％
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
ロシアASEAN首脳会議（ロシア、18日まで）
欧州最大テクノロジーイベント「VivaTech 2026」（仏パリ、20日まで）
※予定は変更されることがあります。
米小売売上高（5月）
予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比）
予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比）
22:00
スレイペン・オランダ中銀総裁、経済金融会議出席
23:00
米企業在庫（4月）
予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比）
米中古住宅販売成約指数（5月）
予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比）
予想 N/A 前回 3.3％（前年比）
23:30
米週間石油在庫統計
18日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 3.75％ 前回 3.75％（上限金利）
予想 3.5％ 前回 3.5％（下限金利）
3:30
ウォーシュ米FRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（6月）
予想 14.25％ 前回 14.5％
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
ロシアASEAN首脳会議（ロシア、18日まで）
欧州最大テクノロジーイベント「VivaTech 2026」（仏パリ、20日まで）
※予定は変更されることがあります。