俳優の横浜流星が１７日、東京・渋谷区の表参道ヒルズで行われたコスメブランド「シュウ ウエムラ」のオープニングイベントに出席した。

同施設内に１９日、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 ｓｈｕ：ＡＲＴｓｔａｇｅ」がオープンする。横浜は一足先に店内を見学し「赤を基調としていて、アトリエみたいな雰囲気だった」。ＡＩで骨格の黄金比を分析する「３Ｄフェイススキャニング」も体験し「知らなかったことを知ることができるのはすごいよかった。自分の顔を知ることは、メイクする上で大切だと思う」と笑みを浮かべた。

同ブランドの１号店は表参道にあった。そのため今回新たに店舗をオープンすることで、原点回帰となる。横浜は自身の原点を聞かれると、上を向いて悩みながらも「小学１年生の時に、空手を始めたこと。精神力、忍耐力、礼儀が今の基盤になっている。役者人生においては、高校２年生頃『烈車戦隊トッキュウジャー』で芝居を学んで、この世界で生きていこうと決めた」と明かした。

芝居は仕事であり、ご褒美。「芝居している時が、生きてるなって感じる。休む時間があって、一人旅もしたけど、どこか仕事につながるかなと。全て仕事につなげちゃう」と回想。「ずっと動いていかなきゃいけない、マグロみたいな性格。父も職人なので、受け継がれているのかも」と笑った。

芝居を続ける中で「（先輩から）受け継ぎたいなという思いは映画人として、少しでも貢献できればという思いが強くなっている」と告白。その１つは、１０月に公開する映画「汝、星のごとく」（藤井道人監督）で、横浜の「今を生きる人に届けなきゃいけないと思って、熱望した」と強い思いで映画化が決まった作品だという。今後は演者としてだけでなく、プロデュース業にも意欲を見せていた。