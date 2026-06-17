◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）

ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた佐賀から参戦の重賞７勝馬、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は最下位の１４着に終わった。

同馬は桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２で１１着に敗れていたが、これまでダートでは１１戦全て地元佐賀で８勝、２着３回と全て連対していた。前走の九州優駿栄城賞では頭差２着に敗れ、今回が初めてのダートグレード競走参戦。ＪＲＡや南関東の強豪を相手に実力を試したが、終始、後方からの競馬に。最後の直線も伸びず、本領を発揮することはできなかった。

１着はＪＲＡで２番人気のペンダント（岩田望来騎手）で、勝ちタイムは２分１８秒０。４番人気のジュワネング（岩田康誠騎手）が２着。６番人気のブレイズエッジ（御神本訓史騎手）が３着だった。

吉原寛人騎手（サキドリトッケン＝１４着）「左回りは初めてだったし、コーナーでも置いていかれる感じだった。キックバックを嫌がり、気持ちも入らず進んでいかなくなった。器用さがないので、川崎コースは合わない感じですね」