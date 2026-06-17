タレントの山田邦子（６６）が含みのあるタイトルのブログ投稿し、心配する声が寄せられている。

山田は１７日、「またか………」とのタイトルで、アジサイの写真を添えて自身のアメーバブログを更新。「八代亜紀さんの時もかなりショックだったんだけど なんだかんだ言ってやっぱり太田プロはちゃんとしてた」と記し、２０２３年１２月に亡くなった歌手の八代亜紀さんや、自身がかつて所属していた芸能事務所の名前を出して思いをつづり、「芸能人は何歳になっても大人子供みたいな部分があって…」「しっかりしよう！」と、まるで自分に呼びかけるように続けた。

さらに「業界では当たり前と思っていたことも そーじゃないのは もう、なのか、今、なのか………」「がっかりしてないで決めよう！自分の人生なんだから」と、最後は自分に言い聞かせるようにしめくくった。

この投稿には、「邦子さん大丈夫ですか？何かありましたか？ひとりで抱えず、どなたかに相談できるといいのですが」「また…とは？よくわかりませんでしたが日ごろからのそなえ？的なこと ふだんからひとりでかかえず、友人などに情報共有して相談していきたいとおもいます」などのコメントが寄せられた。

山田は２０１９年６月末で３９年所属した太田プロダクションとのマネージメント契約を終了。フリーを経て２０年１月にスポーツ選手のマネジメントを専門とするアスリート・マーケティングに所属したが２５年１２月に同事務所を退所。２６年１月１日、ノースプロダクションに移籍したことを発表した。現在はテレビ東京系「痛快！買い物ランドＳＨＯＰＪＩＭＡ」にレギュラー出演するほか、テレビ東京「よじごじＤａｙｓ」、関西テレビ「ドっとコネクト」などに出演している。