タレント・山田まりや（４６）と舞台俳優・草野とおる（５８）が離婚合意に至っていたことが１７日、分かった。最近は芸能界で４０代以上の離婚が相次いでいる。

山田の所属事務所は１７日、スポーツ報知の取材に「離婚合意したことは事実です」とコメント。「制度ができたので、選択した」と４月に民法改正により導入された共同親権制度の施行がきっかけという。山田は２００８年に草野と結婚。１２年に長男が誕生している。

６月に入ってからは６日に女優の網浜直子（５７）が、ものまねタレントの松山三四朗と離婚したことを発表。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」とした。２人は１９９８年に結婚し、２人の息子がいる。松山は２２年に参院選長野選挙区で落選。一部報道で女性問題が報じられ、妻の網浜が自身のＳＮＳで謝罪した。

１２日には、女優の後藤久美子（５２）が、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６２）との事実婚を解消したことが分かった。後藤は所属事務所を通じ「私事で大変恐縮ではございますが、長きにわたり日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩むこととなりました」とコメントした。２人は１９９５年６月に婚約。２人の間には現在モデルとして活動中の長女・エレナ（２９）、レーシングドライバーの長男・ジュリアーノ（２６）、０７年に誕生した次男がいる。

そのほか、今年元旦にはタレントの吉岡美穂（４６）とミュージシャン・ＩＺＡＭ（５４）がそれぞれのＳＮＳを更新し、離婚を発表した。２人は２００６年に結婚し、０７年４月に長男、０８年１１月に長女、１０年１１月に次男が誕生し、おしどり夫婦で知られたが、２０年間の夫婦生活に終止符を打った。

また、俳優の杉本哲太（６０）は３月２０日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の神津はづき（６３）と離婚が成立したことを発表した。２人は１９９２年に結婚し、１男１女が誕生。はづきは作曲家・神津善行氏と２３年になくなった女優・中村メイコさんの次女で、姉は作家でエッセイストの神津カンナ、弟は画家の神津善之介。

俳優の大浦龍宇一（５７）は、元フジテレビアナ・寺田理恵子の娘でシンガー・ソングライターのゆりえ（３６）と今年１月に離婚していたことを、４月に公表。１９年に年の差２２歳の結婚と注目を集めた。