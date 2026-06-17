「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

楽天が敗れ３連敗。交流戦は４勝１４敗で単独最下位が決まった。

前田健がＮＰＢ復帰６度目の先発。５回４安打２失点の好投だったが、１球に泣いた。二回に大山に真ん中に甘く入ったスライダーを左越え２ランとされ、「大山選手への１球がもったいなかったですね。ヒットも打てなくて悔しいです」と振り返った。六回に代打を送られて降板し、３敗目を喫した。

広島時代の１５年９月１３日以来３９３０日ぶりの甲子園のマウンド。阪神戦通算成績は３２試合１８勝８敗、防御率１・７９と得意にしていた。６奪三振は今季最多。無四球も今季初。変わらぬ相性の良さを見せた。

打線は阪神・大竹の緩急と制球の前に沈黙。四回１死から佐藤が右前打を放ち初めての走者を出したが、辰己が三ゴロ併殺。五回は１死からの連打で一、三塁としたが、村林が遊ゴロ併殺に倒れた。

リリーフ陣も打たれ６点差で迎えた八回に反撃。阪神３番手・及川から長短打で１死二、三塁の好機をつかむと、石原の三塁適時内野安打が敵失も誘って２点をかえした。さらに２死三塁から平良の投手への適時内野安打で３点目。３試合連続完封負けは阻止した。