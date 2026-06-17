【ねこが顔を洗うと雨が降る】お供え物を前に現れるねこの神。どうか雨をお願いします！
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言葉の意味は変化していくもの。
であればことわざや慣用句に、現代を生きるねこの価値観を加えて新たな解釈をしても良いはず!?
昔から使われていることばが時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ならば、そこにねこの価値観を混ぜてもいいのでは？ と考えたのは、WEBアニメも人気の『ねこむかしばなし』を展開するぱんだにあさん。
そんな、ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミックをぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこが顔を洗うと雨が降る
「ねこが顔を洗うと雨が降る」は、ねこの習性と天気を結びつけた言葉です。「食べた後に横になると牛になる」のような戒めを兼ねた比喩表現ではなく、実は気象予報士が認めるくらい信憑性のある表現なのです。諸説あるそうですが、ねこは湿気の多さを感じ取るとヒゲがむず痒くなるので、雨が降る前は顔を洗っているような仕草をするのだとか。
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』