羊文学『MUSIC AWARDS JAPAN』受賞を記念し、日本武道館で披露した「声」のライブ映像を期間限定公開

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羊文学の楽曲「声」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて「最優秀オルタナティブ楽曲賞」を受賞。これを記念し、2025年に10月に行われた日本武道館公演で披露された同楽曲のライブ映像がYouTubeにて公開された。

■MAJグランドセレモニーで披露された「Dogs」のパフォーマンス映像も公開中

今回公開されたのは、MAJでの2年連続2冠という快挙を決定づけた代表曲「声」のライブパフォーマンス。熱狂に包まれた日本武道館でのステージ映像は、秋から始まる全国ホールツアーに向けて、さらなる期待を高める内容となっている。

なお、この映像は、7月15日23時59分までの期間限定での公開となる。YouTubeでは、MAJグランドセレモニーで披露された「Dogs」のパフォーマンス映像も公開中。こちらもぜひチェックしてみよう。

羊文学は、9月から全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』を開催。ツアーのメインビジュアルも公開された。

■関連リンク

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』OFFICIAL SITE

https://www.musicawardsjapan.com/