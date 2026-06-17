2026年6月14日、韓国メディア・ハンギョレはアイドルグループの日本人メンバーをきっかけに日本の若者文化を象徴した「ギャル（ギャル文化）」が韓国で注目を集めていると報じた。

記事によると、韓国のSNSでアイドルグループRESCENE（リセンヌ）の日本人メンバー・ミナミが見せた「ギャルの振る舞い」が話題となった。韓国人メンバー・ウォニにギャル文化を教えるというYouTube企画の中で、ウォニが自身の出身地である韓国・巨済島について「巨済をそんな（ギャルの）格好で歩いたら、市民に叱られるよ」と冗談交じりに言うと、ミナミは気にする様子もなく「巨済、ヤッホー」と叫び、独特のポーズを披露。この場面が拡散され、ミームとして人気を集めているという。

このミームの流行をきっかけに、グループそのものも話題になり、24年に発売した楽曲が韓国の音楽チャートで急上昇。音楽サイト「Melon」内で圏外から一時5位にランクインしたほか、巨済市の広報大使にも就任した。

RESCENEは大手芸能事務所所属ではないことから、韓国では「中小事務所の奇跡」と呼ばれているという。記事はこの現象について、大手事務所による大規模プロモーションが主流となる中、ショート動画とアルゴリズムによって無名グループにも逆転の機会が生まれていると分析した。

一方で、音楽評論家からは「話題性だけでは長続きしない。今後は曲や活動で定着できるかが課題」との見方も出ているとした上で、「韓国ネット上では『巨済ヤッホー』の口調やギャルファッション、メークをまねする投稿も多く見られ、一発ネタで終わるのか、新たなスター誕生につながるのか注目されている」と結んだ。

これについて韓国のネットユーザーからは「最近どのSNSを見ていても『ヤッホー』が目に入ってくる」「ギャルのキャラクターが愉快でかわいい」「見ていると元気になる」「『ヤッホー』をきっかけに知って、聞き出したが曲も良く、ファンになりそうだ」「アイドルがたくさんいて、なかなか小さな事務所のグループについて知る機会がない。こういうふうにYouTubeで発信してくれるのは面白い」「誰でも発信できる時代だから、アイドルも型にはまらないプロモーションも大切になっていくのではないか」などの声が見られた。

一方で「あまりにも目にするので、すでに少し飽きてきた」「最近は流行の流れが速いから、放っておけばすぐに忘れられる」「ミナミがやる前から『ギャル』スタイルは人気だった」「この流行を次の曲や活動に続けられるかが大事だが、事務所が小さい分難しそうだ」「偶然のヒットであって、狙って作り出せるものではなさそう。無名グループにとっての希望にはあまりならない」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）