プロ野球のセ・パ交流戦は17日、阪神対楽天の試合を終えて、今季の交流戦全日程が終了しました。

西武が14勝3敗1分で初制覇。セ・リーグ6球団に全て勝ち越す完全優勝でした。またソフトバンク、日本ハムも14勝4敗で肉薄。パ・リーグ3球団によるハイレベルな優勝争いでした。

一方、セ・リーグは軒並み負け越す苦しい交流戦。唯一、巨人が10勝6敗2分で貯金をつくり、意地をみせました。さらに交流戦前は3位でしたが、阪神とヤクルトを抜いて、セ・リーグ首位浮上となりました。

17日は阪神が勝利で締めましたが、終わってみれば、セ・リーグ39勝、パ・リーグ65勝(引き分け4)で、試合数が1チーム18試合となった2015年からセ・リーグの過去ワーストの勝利数。「26勝差」は試合数の多かった時代も含めて過去最大の差で、4年連続パ・リーグの勝ち越しとなりました。

▽各年セ・リーグとパ・リーグの勝利数2005年 104勝／105勝（7分）2006年 107勝／108勝（1分）2007年 66勝／74勝（4分）2008年 71勝／73勝（0分）2009年 70勝／67勝（7分）2010年 59勝／81勝（4分）2011年 57勝／78勝（9分）2012年 66勝／67勝（11分）2013年 60勝／80勝（4分）2014年 70勝／71勝（3分）2015年 44勝／61勝（3分）2016年 47勝／60勝（1分 ）2017年 51勝／56勝（1分）2018年 48勝／59勝（1分）2019年 46勝／58勝（4分）2020年 −中止−2021年 49勝／48勝（11分）2022年 55勝／53勝（0分）2023年 52勝／54勝（2分）2024年 52勝／53勝（3分）2025年 43勝／63勝（2分）2026年 39勝／65勝（4分）