今年もこの季節が到来です。鶴屋百貨店にお中元ギフトセンターが開設されました。



お中元の需要が減る中、今年は新たな取り組みもあります。



ウナギなど食欲そそるスタミナグルメに、熊本県産のシャインマスカットや季節のフルーツ、涼やかなスイーツも。



17日にオープンした鶴屋のお中元ギフトセンター。



熊本の特産品など、約1500点を取り扱っています。





平均価格帯はおよそ4000円で、売れ筋商品は3000～5000円程度だということです。物価が高騰する中、「自分用」の需要を見込み、生活必需品やお買い得な商品も取りそろえています。さらに…。

■平井友莉アナウンサー「お中元市場が縮小する中、鶴屋では売り場面積を半減させました。同じフロアで同時開催するのがカプセルトイのイベントです」

近年の人気の高まりを受け、熊本で初開催。



およそ600種類のカプセルトイを自ら選んで購入できます。



若い世代をお中元コーナーにも呼び込みたい狙いがあります。



■鶴屋百貨店 業務部 大塚あゆさん「新しいお客様にも、ギフトを知っていただくきっかけにできればと思っております。先様のことを思い浮かべながらギフトを選ぶ瞬間をかみしめていただきたい」



お中元ギフトセンターでの受け付けは、7月20日までです。