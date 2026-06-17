◇交流戦 楽天3―10阪神（2026年6月17日 甲子園）

楽天は交流戦最終戦で阪神に3―10で敗れ、4勝14敗の単独最下位で終えた。

2軍で調整を続けていた前田健太投手（38）が、5月20日の日本ハム戦以来となる1軍登板。甲子園での登板は、広島時代の15年9月13日以来、3930日ぶりだった。

初回は3者凡退と上々の立ち上がり。しかし、2回先頭の佐藤輝に中前打を許すと、続く大山に左越えに先制2ランを浴びた。以降は踏ん張ったものの、5回の攻撃で代打と交代した。

5回75球を投げ、4安打2失点と試合をつくったが、打線の援護がなく3敗目（0勝）を喫した。防御率は4.56。今季6試合目の登板でも、15年以来11年ぶりとなるNPBでの白星をつかむことはできなかった。

ドラフト1位の藤原ら、リリーフ陣も阪神打線を止められず。守備の乱れもあって失点を重ね、反撃は3点にとどまった。休養した三木監督に代わって指揮を執った塩川監督代行は、2勝4敗。同一リーグの対戦が再開する19日のロッテ戦（ZOZOマリン）からは、吉井理人新監督が指揮を執る。