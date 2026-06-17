１７日夜のＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ デイリーハイライト」に元日本代表の前園真聖（５２）が出演し、ネットでも話題となった。

かつてのトレードマークだった口ひげがなくなり、さわやかな雰囲気に。アルゼンチン−アルジェリア戦を、ハットトリックを決めたメッシがなぜフリーになれるのかを図解で解説。攻撃時に最前線の味方選手のラインより、少し引いた形であがっており、自分の前にあえてスペースを作っていると指摘した。

ネットでも話題となり「誰？」「あ…前園さん」「誰か分からんかったわ」「私の知ってる前園さんじゃない」「ちょっと衝撃的すぎるｗ」「若い頃のワイルドな感じのイメージからスッキリしたおじさまになられて…」「お顔の肌が綺麗になってない！？」「前園が美白」「別人やんｗ」「マジだれかわからなかった」「若返ってないか！？」「ヒゲどこ行った？」「あれ？前園どうした？」と反応する投稿が集まった。

メッシ解説には「メッシの動きの何がすごいかが興味深くて面白い」「メッシの動きの解説が分かりやすかった」「メッシの解説すごく楽しそう」との感想が集まっている。