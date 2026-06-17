【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 3−0 アルジェリア代表（日本時間6月17日／カンザスシティ・スタジアム）

【映像】「メッシ・ゾーン」から左足一閃（実際の様子）

スーパースターの伝説は38歳を迎えてもまだ終わっていない。アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、得意の形から圧巻のハットトリックを達成。ファンからは驚愕と称賛の声が相次いだ。

日本時間6月17日、アルゼンチン代表はFIFAワールドカップ2026グループJ第1節でアルジェリア代表と対戦。ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドやメキシコ代表のGKギジェルモ・オチョアと並び、史上初となる6大会連続のW杯出場を果たしたメッシは、初戦からいきなり躍動する。

17分に先制ゴールを決めると、60分にも追加点を奪取。そして迎えた76分、伝説的な瞬間が訪れた。センターサークル内でボールを受けた背番号10は、そのまま前進した後に左サイドのFWニコ・ゴンサレスにパスを捌いた。

「これは入らないよ普通」の声も

ペナルティーエリア手前で受けたリターンパスはやや精度を欠いていたが、メッシはピタリとトラップする。そのまま細かいタッチからシュートコースを冷静に見極めて左足を一閃。メッシ・ゾーンとも呼ばれる得意のエリアから、ゴール左隅へと流し込んだ。

ハットトリックを達成した生ける伝説の活躍は、SNSでも大きな話題に。ファンからは「次元が違う」「簡単に点を取るやん」「メッシこそが史上最高」「これは入らないよ普通」「同じ時代を生きられて幸せ」「神の子ではなく神」「なんでこんなに簡単そうに決められるんですか」「一瞬のスピードは健在」「何度も見てきた形」などの声が寄せられた。

この得点はメッシにとってW杯通算16ゴール目。ミロスラフ・クローゼ（元ドイツ代表FW）が持つ大会最多得点記録に並んだ。2006年6月16日にW杯初出場・初ゴールを記録してからちょうど20年。サッカー史に名を刻む男が、また一つ新たな伝説を打ち立てた。

なお、アルゼンチン代表はこのまま3−0で勝利。大会連覇に向けて文句なしのスタートを切った。

（FIFAワールドカップ2026）

