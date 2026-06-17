個性派パンクロックバンド「流血ブリザード」のユダが７月１日、渋谷ＣＬＵＢ ＱＵＡＴＴＲＯで自身の活動２０周年を記念した特別興行「ＪＵＤＡ ＦＥＳＴ（ユダフェスト）」を開催する。

共演には「ＳＥＸ ＭＡＣＨＩＮＥＧＵＮＳ」「ガガガＳＰ」「アイリフドーパ」が集結。パンク、メタル、ロックの猛者たちが一堂に会する異例のイベントとなる。

２０年間を振り返ったユダは「もうじき人生の半分を流血ブリザードのユダとして生きたことになります。絶望なんて何度も味わったし絶体絶命の危機もあった。けど、いろんな人に支えてもらって歩みを止めず２０年やってこれました。ヘヴィなことが重なって自分の人生を呪ったような時期もあったけど、仲間やファン、親のおかけで今はこんな狂った人生も幸せだなと思えています」と語る。

苦難を乗り越えて迎える節目のステージだが、ユダらしい破天荒な哲学も健在だ。

ユダは「こんなに長いことやってても、実はまだスタート地点にも立ってなかったなんてオチだったとしても、それもおもしろい。７月１日はこの祭りに来てくれるみんなに本当に楽しんでもらいたいし、俺自身も誰よりも楽しみたい。渋谷クラブクアトロで喜びを分かち合いたいです。ぜひ来てやってください。よろしくパァァァァンク！！！！」と話している。