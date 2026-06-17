飼い主さんが作業している後ろで、睡魔と戦いながらじっと待つ猫ちゃん。その健気で可愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は34万回以上表示され「「まだかな…遊んでくれないかな…」って待っているうちに眠くなっちゃったみたいで可愛すぎます」「眠いのか構って欲しいのか…可愛すぎますね」「一緒に頑張ってくれてるんですね笑」とのコメントが寄せられていました。

【写真：深夜の作業中、後ろを振り返ると『猫』が……あまりにも愛おしい『健気な様子』】

深夜の作業中に後ろを振り返ると…

Xアカウント「たおとるね 」に投稿されたのは、眠そうな猫ちゃんの姿です。

飼い主さんが深夜に作業をしていると、後ろに猫の「たお」ちゃんがやってきたそうです。おすわりをしてうつむくたおちゃんは、少し寂しそうで、不満そうな様子なのだとか。

実はたおちゃん、飼い主さんに「眠い」アピールをしているのだそうです。まだ起きている飼い主さんを「どうしたんだろう」と気にしているのかもしれません。

しかし、たおちゃんは飼い主さんとは一緒に寝ないのだそう。それでも飼い主さんの作業が終わるのを待つ健気な姿に、思わず胸がキュンとしてしまいますね。

眠気をこらえる健気な姿に、X民からも悶絶の声

たおちゃんの姿を見たXユーザーたちからは「眠気に負けそうな顔で愛おしい」「深夜作業してる後ろでこんな表情されたら集中どころじゃないよね」「これは人間はよ寝ろおフェイス」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「たおとるね 」では、たおちゃん、るねちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「たおとるね 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。