猫があなたを『探している』ときのサイン4選

猫が飼い主を探しているとき、普段の生活のなかで少しだけ異なる行動を見せることがあります。愛猫の小さな変化にいち早く気づくことで、そのとき抱いている気持ちを優しく汲み取ることができるでしょう。

1. 部屋を行き来しながら鳴く

飼い主の姿が見当たらないとき、家の中を歩き回りながら鳴き声をあげることがあります。特に、短く何度も鳴いていたり、ドアの前で立ち止まって声を張り上げていたりする場合は、存在を確認しようとしている可能性があります。

ご飯の催促などの場合もあるため、前後の状況を合わせて観察することが大切です。

2. あとをついて回る

トイレや洗面所など、飼い主が家の中で移動するたびにあとに続いて歩いてくる猫もいます。

これは単なる好奇心だけでなく、「信頼できる人の近くにいたい」という安心感を求めている行動です。急に熱心について回るようになった場合は、環境の変化による不安を感じているケースも考えられます。

3. 飼い主がいた場所で待つ

ソファやベッドなど、飼い主の匂いが色濃く残っている場所でじっと過ごすことがあります。猫にとって信頼している相手の匂いは、リラックスするための大切な要素です。

留守中にそのような場所で眠っている場合は、残された匂いから飼い主の存在を感じて、寂しさや不安を和らげようとしている可能性があります。

4. 帰宅時にすぐ迎えに来る

玄関の鍵を開けて中に入ったとき、すでに扉の前まで急いで迎えに来ていたり、大きな声で鳴いたりするのも、飼い主を強く意識していたサインです。

猫は生活リズムや足音を非常によく記憶しています。たまたま起きてきたように見えても、実際には帰宅を敏感に察知して待っていたというケースは少なくありません。

不安な気持ちになっている？

猫が飼い主を探す背景には、甘えだけでなく、環境の変化による不安やストレスが関係している場合もあります。

たとえば、引っ越しや模様替え、飼い主の生活サイクルの変化、新しい家族が増えた直後などは警戒心が高まりやすい時期です。自分が最も信頼している飼い主の存在を頻繁に確認し、安心感を得ようとして姿を探す行動が増えることがあります。

また、高齢期に入ると認知機能の変化によって周囲の状況を把握しづらくなり、人を探して大声で鳴きながらうろうろと歩き回るケースも少なくありません。

もしシニア期の猫が夜間に執拗に探し回るなどの急な行動変化を見せた場合は、単なる寂しさや性格によるものではなく、脳の老化や病気が隠れている可能性が高いため、早めに動物病院へ相談しましょう。

安心感を与えるための接し方

愛猫が自分を探している様子を見せたときは、まず安心させてあげられる環境と、適切な距離感での関わり方を意識することが大切です。

優しく名前を呼びながら穏やかに声をかけたり、体を軽く撫でてあげたりするだけでも、猫の緊張は十分に解きほぐされます。無理に抱き上げるよりは、猫が自分のタイミングで近づいてこられる距離感を保つ方が落ち着きやすいでしょう。留守番が長い場合は、お気に入りの寝床に飼い主の匂いがついた毛布を敷いておく工夫も効果的です。

ただし、急に激しく鳴きながら探し回る様子が頻繁に見られる場合は、怪我や病気、強い精神的ストレスの可能性もあるため、早めに動物病院へ相談してください。特に中高齢以上で行動に変化が見られる場合は、内分泌疾患や脳神経疾患の可能性も疑われます。

まとめ

猫が飼い主の姿を探し回る行動には、信頼や甘えの気持ち、あるいは環境による不安など、さまざまな心理が複雑に関係しています。

足元をついて回ったり、声をかけながら探したりする姿は、それだけ飼い主の存在を生活の中心として大切に捉えている証拠であるとも言えるでしょう。

重要なのは、「ただ甘えているだけだろう」と簡単に決めつけてしまわずに、普段の様子と違っている点がないかを冷静に観察することです。

猫の心に寄り添い、安心できる環境と落ち着いたコミュニケーションを心がけることで、愛猫との絆をより一層深めていきましょう。

(獣医師監修：唐野智美)