黒猫がキャットタワーでくつろいでいると…？飼い主さんも思わず猫なのかと疑うほど、一風変わった姿が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で51.4万回も表示され、3.5万いいねを記録。「蛇に近い猫」「遠くから見たら、オタマジャクシ⁉」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：キャットタワーの上にいる黒猫を見たら…もはや別の生き物のような『まさかの光景』】

本当に猫なの？

Xアカウント「えの」に投稿されたのは、キャットタワーでくつろぐ黒猫の『まくろ』くんの姿。だらんと脱力して、キャットタワーから体がはみ出ていたとか。頭と足を宙ぶらりんにしていて、遠くから見るとカタカナの『ワ』の字のよう。

飼い主さんも思わず『ねこ…？』と投稿するほど、猫らしからぬ姿に困惑した様子。近くで見ると、まくろくんの黄色い目が見えて生き物だという識別はできたそう。リラックスしてキャットタワーからとろけ出てしまったまくろくんの体は、液体化していたといっても過言ではないでしょう。

正体は…

液体化したまくろくんの姿は大きな反響を呼び、まくろくんの姿についてユニークな回答が相次いだといいます。反響の大きさに驚いている飼い主さんのそばで、この日もまくろくんはのんびり座ったり、横になったりしてくつろいでいたとか。

寄せられた回答には「美しい蛇です」「うなぎねこ」「ダイエットに成功したツチノコ」など、様々な生き物が挙げられていました。

それに対して飼い主さんは「彼の正体は…猫です」と、改めてまくろくんの姿を投稿したそう。そこにはキリっとした表情で座るまくろくんがいました。くつろいでいる姿も愛嬌があり可愛かったですが、キリっとしているまくろくんもまた魅力的。どんな姿をしていてもまくろくんはまくろくん、素敵な黒猫に間違いないのでした。

Xアカウント「えの」では、まくろくんや同居猫たちの楽しい暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「えの」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。