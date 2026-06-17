オランダ戦の前後のチームの舞台裏

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦となったオランダ戦で2-2と引き分け、貴重な勝ち点1を手にした。

日本時間の17日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、試合前後のチームの舞台裏をとらえた32分9秒の映像を公開。チームを支え続ける選手の想いが伝わる内容に「すぐ再生した」「涙出そうになった」といった多くの声が寄せられた。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。JFAの宮本恒靖会長が練習前、選手たちの輪に入り「俺は見たことない景色をやっぱり見たいから、それはみんなにかかってる」「みんなのことを信じてるし、お互いを信じてやってほしいなと思います」などと激励のメッセージを送った。

試合前、ロッカールームでの円陣では、新主将に任命されたDF板倉滉が「絶対この大舞台楽しもう。やっぱりまずベースの部分、戦うとこ、セカンドボール絶対負けんなよ。目の前に敵いたら潰し行けよ。セカンドボール相手に渡すなよ。 スタメン組も最初の笛からもう全部出して。もう次のこと考えないよ。行くぞ。 行くぞ」と声掛け。一致団結してオランダ戦に向かう様子が映し出された。

オランダとの激闘から2日が経ったところで公開された映像には、ファンもすぐに反応。「おすすめ出てきた瞬間すぐ再生した」「南野さんの練習、南野さんの志、JFAの対応に涙出そうになった」「このキャプテンカッコ良すぎるだろ」「板倉のキャプテンもめちゃめちゃいい。日本代表には何人もこういった選手がいるのは、すごい強み」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）