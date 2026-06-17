初戦でオランダと引き分けた日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１次リーグ第２戦で２０日（日本時間２１日）にチュニジア（同４５位）と対戦する。過去５勝１敗と得意にしている相手だが、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代した。不気味な存在に対し、日本代表はどう戦うべきか、「白シャツの魔術師」の愛称を持つ、ルナール新監督のサッカーへの攻略法を岩原正幸キャップが「占う」。

「ルナール」と聞いて真っ先に思い浮かぶ試合がある。昨年３月、埼玉スタジアムで行われたＷ杯最終予選のサウジアラビア戦。ルナール監督率いるチームは、森保ジャパンと０―０で引き分け、２年以上継続してきた２８試合連続得点の記録をストップした。さらに、同国を率いた２２年カタール大会では優勝国のアルゼンチンから金星。高い守備ラインを敷き、後半に逆転勝利（２―１）で番狂わせを演じた。

間違いなく守備構築を武器とする監督だ。チュニジアは開幕前のテストマッチでベルギーに０―５、Ｗ杯第１戦はスウェーデンに１―５と崩壊し、ラムシ監督が解任された経緯がある。監督交代からわずか４日で迎える日本戦は、構築に時間がかかる攻撃よりも、まずは守備から手をつけてくる公算が大きい。５バックで守備を固められた場合、日本はこじ開けるしかない。

有効なのは、守備の密集を無効化するミドルシュートとセットプレーだ。ＦＷ上田は「キャノン砲」とたとえられる世界クラスの破壊力を持つ。「Ｗ杯はより特別だが、そこで自分の力を発揮するために普段通りの準備を心掛けている」と牙を研ぎ澄ませている。日本人で初めてオランダリーグ得点王となったストライカーはシュートレンジも広く、相手ゴールを脅かす。

セットプレーは、オランダ戦でもゴールにつながった。ここでも高身長で知られるオランダで、２５得点中９得点をヘディングでたたき出した上田の出番だ。試合中に流れの中から崩せずとも“飛び道具”からゴールを割る。オフ明け１７日からの非公開練習で、さらに連係、精度を高め、チュニジア相手に確実に勝ち点３を奪い取る術（すべ）を確認しておきたい。（岩原 正幸）

▼２５年Ｗ杯アジア最終予選 シュート１本のみだったサウジアラビアが、日本と０―０の引き分けに持ち込んだ。後半は５バック気味に引いて守り、攻撃的な選手を投入した日本に得点を許さなかった。Ｗ杯出場を決めた直後の日本は、連続得点試合が２８戦で止まった。

▼２２年カタールＷ杯１次リーグ初戦 ＦＩＦＡランク５１位のサウジアラビアが、同３位（ともに当時）のアルゼンチンを２―１で破り、大金星を挙げた。０―１の後半３分からＦＷのシェヘリとＳ・ドサリが連続ゴールを挙げて５分間で逆転。わずかシュート３本で、のちの同大会優勝国に唯一の黒星をつけた。アルゼンチンはＦＷメッシの先制ＰＫも実らず、国際Ａマッチの無敗記録は３６で止まった。