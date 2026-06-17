ロッテの山口航輝外野手（２５）が、家族とディズニーランドを楽しんだ様子をアップした。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ミッキーマウス」と題して投稿。山口は長女を抱っこし、妻で元ＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８の多田愛佳さん（３１）と一緒に、ミッキーマウスと記念撮影した。

山口は交流戦最終戦だった１４日のＤｅＮＡ戦で勝ち越しの２点打を放つなど活躍。つかの間のオフを満喫したようで「＃明日からまた頑張ります！」とハッシュタグをつけた。

３人でおそろいのシャツを着ている様子に、フォロワーは「良いお写真」「素敵な休日。お子さんも大きくなりましたね！奥さんも可愛い」「家族と楽しい休日リフレッシュして後半戦頑張って下さいね」とほっこりしていた。

妻の多田さんは、２００６年の第３期ＡＫＢ４８追加メンバーオーディションで柏木由紀、渡辺麻友さんらとともに合格。１２年にはＨＫＴ４８に移籍した。１７年４月に卒業して女優に専念。２３年１１月にロッテ・山口との結婚を発表。夫の山口は契約更改交渉後の会見で、同年１０月中に婚姻届を提出したことを報告。東京湾を回るクルージングでプロポーズしたことを明かした。２４年１０月に第１子女児の出産を報告した。