◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）

阪神が交流戦を白星で締めくくった。１８試合制となって以降、球団ワーストの１２敗を喫するなど苦しい３週間となったが、有終の美を飾った。

２回無死一塁、大山が前田健のカーブを捉えて左翼席へ。８号２ランで先制点を奪った。さらに６回には先頭の中野、森下が中前打を放って無死一、二塁とし、佐藤が四球を選んで満塁。大山の右犠飛で追加点をもぎ取った。続く高寺が投前にセーフティースクイズを決めた。

７回１死には、代打の糸原が左前へはじき返した打球を左翼・マッカスカー、中堅・辰巳、三塁・村林がお見合い。その間に二塁へ進み、中野の右前適時打で代走の植田が生還。２死二塁から、森下が左越えの適時二塁打を放ち、６点目。猛虎打線が完全に目覚めた。９回にも４点を追加。５月１２日のヤクルト戦（神宮）以来の２ケタ得点とした。

先発の大竹は６回３安打無失点と好投した。５月９日のＤｅＮＡ戦以降５連敗を喫していたが、約１か月ぶりの白星で、３勝目。８回には及川が連打を浴びて３点を失った。

チームは交流戦を９位で終え、セ・リーグ順位もヤクルトと並んで２位となった。リーグ戦再開の１９日・ＤｅＮＡ戦へ向けて勢いは十分だ。