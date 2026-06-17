プロ野球 セ・パ交流戦は17日、最終戦が行われました。

前日に阪神に勝利し、交流戦14勝3敗1引き分けで初優勝を確定させた西武。

この日は雨天延期となっていた阪神ｰ楽天の一戦が行われました。

前田健太投手が先発マウンドに立つと、2回に大山悠輔選手に2ランホームランを被弾。7回までに6点と阪神が大きくリードをします。8回に楽天が反撃に出るも3点にとどまり、さらにその裏にエラーも絡み大きくリードを許し敗れました。

この結果今季の交流戦は、パ・リーグ65勝、セ・リーグ39勝、引き分け4で終わりました。セ・リーグの39勝は1チーム18試合となった2015年から歴代最少勝利数でした。個人成績では西武・長谷川信哉選手が打率.367で首位打者に、日本ハムの北山亘基投手が3試合の登板でトップの防御率0.44を記録しました。

＜6月17日の交流戦結果＞

◆阪神 10-3 楽天

勝利【阪神】大竹耕太郎(3勝5敗)

敗戦【楽天】前田健太(3敗)

本塁打【阪神】大山悠輔8号

＜交流戦終えて個人成績トップ＞

◆打者部門

首位打者【西武】長谷川信哉 打率.367

最多本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢 7本塁打

最多打点【ソフトバンク】栗原陵矢 19打点

◆投手部門防御率1位【日本ハム】北山亘基 防御率0.44最多勝利【日本ハム】北山亘基/【ソフトバンク】大津 亮介/【ソフトバンク】木村光/【阪神】郄橋遥人 3勝最多セーブ【ロッテ】横山陸人/【日本ハム】柳川大晟 7セーブ