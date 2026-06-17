news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「市教委幹部が飲酒運転し…事故『重大な法令違反で言語道断』」についてお伝えします。

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韮崎市教育委員会・堀川 薫教育長

「市民の模範となるべき市幹部職員がこのような重大な法令違反を起こしたことは言語道断であり、断じて許される事ではありません」「誠に申し訳ありませんでした」

16日、謝罪したのは山梨県韮崎市の教育委員会。幹部職員（50代）の男性が酒を飲んで車を運転した疑いで摘発されたため、会見が行われました。

警察や市教委によりますと、3日前の今月14日。幹部職員は山梨県・甲府市の飲食店でビール2杯、ハイボール2杯を飲んだほか、焼酎のお湯割りなどあわせて8杯を飲んでいたということです。飲酒後に電車で帰宅するも、車で再び外出し民家の塀に衝突する単独事故を起こしました。

事故現場の近隣住民

「何かと思ってみたら、車が突っ込んできて」「いろいろなところにぶつかりながら下がって途中でとまった」

事故現場に駆けつけた警察官が調べたところ、幹部職員が酒気帯び運転をしていたとみられる事が発覚。

市教委は「現在、事実関係を確認中で詳細が分かり次第、対応を検討したい」としています。