先発し力投した北山＝１６日

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　２０２６年の交流戦が終了し、個人成績が確定した。

　レギュラーシーズンでの表彰対象となる個人成績（投手の最高勝率を除く）の項目で交流戦の成績を見てみると、パ・リーグの選手が１１部門中１０部門でトップ。セ・リーグでは盗塁の巨人・浦田俊輔が単独トップ、勝利数で阪神・高橋遥人がパの３投手と並んでトップだった。

◆打率１位　西武・長谷川信哉（・３６７）

◆本塁打１位　ソフトバンク・栗原陵矢（７本）

◆打点１位　ソフトバンク・栗原陵矢（１９）

◆安打数１位　オリックス・中川圭太、ロッテ・西川史礁（２３）

◆盗塁数１位　巨人・浦田俊輔（８）

◆出塁率１位　日本ハム・レイエス（・４５１）

◆防御率１位　日本ハム・北山亘基（０・４４）

◆勝利数１位　日本ハム・北山亘基、ソフトバンク・大津亮介、木村光、阪神・高橋遥人（３勝）

◆奪三振１位　オリックス・九里亜蓮（３０）

◆セーブ数１位　日本ハム・柳川大晟、ロッテ・横山陸人（７）

◆ホールドポイント１位数　日本ハム・田中正義

　交流戦では１２球団の各チームが１８試合を戦い、パ・リーグが６５勝、セ・リーグ３９勝、４分けでパが４年連続で勝ち越し。通算２１年で勝ち越しはパが１８度、セが３度となった（コロナ禍で開催されなかった２０２０年を除く）。

　西武が１４勝３敗１分けで初優勝し、優勝チームは３年連続でパ・リーグのチームとなった。