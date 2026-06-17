交流戦個人成績でもパ・リーグが圧倒 １１部門で１０冠 北山亘基、栗原陵矢が２冠 セでは浦田俊輔が盗塁で単独トップ 高橋遥人は勝利数１位タイ
２０２６年の交流戦が終了し、個人成績が確定した。
レギュラーシーズンでの表彰対象となる個人成績（投手の最高勝率を除く）の項目で交流戦の成績を見てみると、パ・リーグの選手が１１部門中１０部門でトップ。セ・リーグでは盗塁の巨人・浦田俊輔が単独トップ、勝利数で阪神・高橋遥人がパの３投手と並んでトップだった。
◆打率１位 西武・長谷川信哉（・３６７）
◆本塁打１位 ソフトバンク・栗原陵矢（７本）
◆打点１位 ソフトバンク・栗原陵矢（１９）
◆安打数１位 オリックス・中川圭太、ロッテ・西川史礁（２３）
◆盗塁数１位 巨人・浦田俊輔（８）
◆出塁率１位 日本ハム・レイエス（・４５１）
◆防御率１位 日本ハム・北山亘基（０・４４）
◆勝利数１位 日本ハム・北山亘基、ソフトバンク・大津亮介、木村光、阪神・高橋遥人（３勝）
◆奪三振１位 オリックス・九里亜蓮（３０）
◆セーブ数１位 日本ハム・柳川大晟、ロッテ・横山陸人（７）
◆ホールドポイント１位数 日本ハム・田中正義
交流戦では１２球団の各チームが１８試合を戦い、パ・リーグが６５勝、セ・リーグ３９勝、４分けでパが４年連続で勝ち越し。通算２１年で勝ち越しはパが１８度、セが３度となった（コロナ禍で開催されなかった２０２０年を除く）。
西武が１４勝３敗１分けで初優勝し、優勝チームは３年連続でパ・リーグのチームとなった。