中村玉緒さん（86）告別式　「本当に寂しいです」夫・勝新太郎さんの“一番弟子”・松平健さん（72）が“弔辞”

6月9日に亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年86）の告別式が17日、都内で執り行われた。

告別式には明石家さんまさん（70）や舘ひろしさん（76）など親交のあった著名人が最後のお別れをし、夫の勝新太郎さんの一番弟子でもある松平健さん（72）が「弔辞」で玉緒さんへの感謝の言葉を述べた。

告別式に明石家さんまさんや舘ひろしさんも参列

中村玉緒さん（1997年6月25日）：

もう一度生まれ変わっても、勝新太郎と結婚したいという人でした。ものすごく幸せでした。

6月9日に亡くなった俳優の中村玉緒さんの告別式が17日、都内で執り行われた。

斎場には、16日の通夜に続き、明石家さんまさんが参列。

玉緒さんの愛嬌（あいきょう）あふれるキャラクターを愛し、「さんまのスーパーからくりTV（TBS）」など数々のバラエティー番組で共演した。

その告別式の祭壇には、着物姿で笑顔を浮かべる玉緒さんの遺影。

最近撮影した中で、玉緒さんが一番気に入っていた写真だという。

玉緒さんが好きだったバラの花を中心にデザインされた祭壇には、ココ・シャネルの香水や灰皿などが飾られた。

夫・勝新太郎さんの“一番弟子”松平健さんが「弔辞」

また、告別式で「弔辞」を読んだのは、玉緒さんの夫・勝新太郎さんの“一番弟子”だった松平健さん。

松平健さん（16日）：

私は“奥さん”と呼ぶんですけど、奥さんは私のことを“松平君”と呼ぶ。息子みたいに思っていただいて。

“勝新太郎さんの一番弟子”松平健さんの「弔辞」



もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです。思えば52年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来、勝先生の奥さまとして、本当にあたたかく優しく接していただきました。テレビドラマの「暴れん坊将軍」では、吉宗の生母・お由利の方を演じていただき、親子の役をさせていただきまして、それ以来、息子のようにかわいがっていただきました。舞台では勝先生の追悼公演で「座頭市」、そして石井（ふく子）先生の舞台。その舞台の折には本当にあのいつもの笑い声、そして明るさで稽古場を和ませていただいたり、出番前まで本当に楽しいお話を聞かせていただき、舞台袖では出とちりそうになったこともありましたが、奥さんのおかげで本当に皆さまが明るく楽しく、舞台を過ごさせていただけたこと、本当に御礼申し上げます。



また仕事以外でも、プライベートでは私の家族を交えて年に一度の食事会をつくっていただいたり、そんな時には勝先生の思い出話をたくさん聞かせていただきました。本当に勝先生のことを愛しているんだなと、そう感じました。



奥さんのあの笑い声、またその明るさは、これからも皆さまの心にきっと残っていくと思います。どうぞ天国で大好きな勝先生、またタケちゃん（息子の奥村雄大さん）と会い、3人で眞粧美ちゃん夫婦のことをずっとまた見守っていただきたいと思います。



本当に長い間、お世話になりましてありがとうございました。



松平健

玉緒さんの告別式には、俳優の梅沢富美男さん（75）、舘ひろしさん、歌手の山川豊さん（67）らも参列し、最後の別れを惜しんだ。

玉緒さんは、最愛の夫・勝新太郎さんと同じお墓に納骨される予定。

（「イット!」6月17日放送より）