観光客に大人気、山形名物「玉こんにゃく」の製造などで知られる山形県米沢市の食品メーカーが自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。

負債額はおよそ１億２０００万円に上ります。

帝国データバンクによりますと、米沢市の食品メーカー「いの食品」が、今月１６日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。

■「いの食品」の事業内容は

株式会社いの食品は、１９５４年に創業し、１９８０年に法人改組された食品メーカーです。

スーパーや観光施設、飲食店などを得意先とし、こんにゃく、豆腐、納豆などを自社工場で製造していました。

山形名物「玉こんにゃく」のメーカーとしても有名です。

自社ホームページでインターネット販売も行い、１９９７年５月期には、年売上高およそ１億６０００万円を計上していました。

■新型コロナ、物価高騰…そして主力得意先の事業停止

しかし、得意先の店舗数の減少や新型コロナの影響により売り上げが低迷するなか、資材や原材料価格の高騰から近年は赤字が続き、債務超過に陥っていました。

さらに２０２４年には主力得意先であったスーパーが事業を停止したことから、２０２５年５月期の年売上高はおよそ８９００万円に減少し、累積赤字が膨らんでいました。

その後も地元スーパーや小売店の倒産が続き、新たな得意先も見つからなかったことから、事業の継続を断念したということです。

負債はおよそ１億２０００万円に上ります。