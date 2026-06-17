石川県内でも大きな盛り上がりを見せているサッカーのワールドカップ北中米3か国大会。日本代表の初戦の会場で選手にエールを送っていたのは能登半島地震で被災した中学生7人です。子どもたちがアメリカで伝えた復興への思いとは…。

連日、熱戦が繰り広げられているワールドカップ。競技場で大勢の観客とともに熱い声援を送っているのは奥能登の中学生7人です。

このプロジェクトは被災地支援に取り組む、名物サポーター「ちょんまげ隊長ツンさん」こと角田寛和さんが企画しました。

辻野 巡さん「日本代表とオランダの試合が一番楽しみ」

後田七海さん「アメリカ行ってスピーチ頑張る」

滞在中には被災した経験を伝える報告会も予定されています。

井上茉花さん「地震が起きても協力すれば、どんなことでも乗り越えられるということを伝えたい」

こう話すのは、能都中学校3年の井上茉花さん。能登町で被災し、現在も仮設住宅で暮らしています。

２年以上続く仮設住宅での生活で気づいた「つながりの大切さ」伝えたい

2年以上続く仮設生活で気づいたつながりの大切さを伝えたいと毎日、スピーチの練習に励みます。

井上茉花さん「こどもたちでお年寄りと体操したり汚くなるから掃除をしたこと。一人じゃないこととか。その関係性を大切にしてほしいということを伝えたい」

出発の準備を進める茉花さん。この日、キャリーケースに詰めていたものは2024 年9月の豪雨で亡くなった喜三翼音さんの家族が提供した輪島塗の器です。

井上茉花さん「13個入っている。結構柄がちょっと違う」

能登の伝統文化の発信も欠かせません。

井上茉花さん「（キャリーケースの）中入ってく？みんなに中入れてって言われた」

井上さんのお母さん「みんなの気持ちを入れていって」

そして迎えた旅立ちの日。出発前には日本代表選手にエールを送りました。

応援の様子「森保監督 何回も能登へ 僕たちの応援 ありがとうございます 森保ジャパンを応援するために わたしたちは今から アメリカに向かいます」「日本！日本！日本！」

アメリカ・ダラスに到着した子どもたち。早速、開かれた報告会で震災の経験を伝えます。

輪島中学校・大久保叶奈さん「震災で朝市通りは火災が起き燃えてしまいました」

輪島中学校・池端歩仁さん「約5時間かけて避難所にたどりついたときはほっとしました。」

「胸にジーンと伝わってきて、自分の子どものような感じがした」

茉花さんのスピーチの順番です。

井上茉花さんスピーチ「仮設住宅に住むようになってからはいろんなイベントがあったり、なにより怖い体験をしたけどいっしょにここに住んでいる友達と顔を合わせることができ、ほっとすることもあった」

発表を聞いた人「胸にじーんとつたわってきて、自分の子どもたちのような感じがした」

井上茉花さん「緊張したけど、みんながちゃんと聞いてくれてうれしかった」

そして翌日、待ちに待ったワールドカップ観戦！子どもたちは試合を前に「能登」と書かれたはちまきを観客に手渡し支援への感謝を伝えました。

「ベリーグッド」「支援をいただきありがとうございます」

震災からまもなく2年半。アメリカで子どもたちが伝えた能登復興への思いはワールドカップの熱狂とともに海を越えて広がっています。