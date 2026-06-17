ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、トレーディングカードゲーム（以下TCG）「マジック：ザ・ギャザリング」（以下、マジック）の新セット「マジック：ザ・ギャザリング ｜ マーベル スーパー・ヒーローズ」（以下マーベル スーパー・ヒーローズ）を6月26日に発売する。「マーベル スーパー・ヒーローズ」は、その名の通り、マーベル・ユニバースとコラボした特別な新セットだ。マジックでは、これまでにもさまざまな人気コンテンツとのコラボセットが登場しており、2025年6月に発売された「FINAL FANTASY」とのコラボは大ヒットを記録した。

6月16日、「マーベル スーパー・ヒーローズ」の発売を記念して、発売PRイベントが開催された。イベントでは、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト本社のプロデューサーや、タレントの田村淳さんなどの豪華ゲストも登壇した。本稿ではその様子をレポートする。

【PRイベント会場の様子】

PRイベントは時事通信ホールで行なわれた。ステージにはアイアンマンや関連カードが飾られていた

ロビーにもマーベルのヒーローたちのフィギュアや関連カードなどが飾られていた

「マーベル スーパー・ヒーローズ」では、2つ目のインフィニティ・ストーンが登場

イベントの様子を紹介する前に、このイベントの主題でもある最新セット「マーベル スーパー・ヒーローズ」の特徴について簡単に説明しよう。

マジックには、多元宇宙を舞台とし、さまざまな次元を渡り歩く能力を持つプレインズウォーカーたちによる壮大なストーリーがあり、通常のセットはどれか一つの次元を舞台としている。しかし、「マーベル スーパー・ヒーローズ」は、そうした次元に紐づいた製品ではなく、マーベル・ユニバースと呼ばれる、「アイアンマン」や「キャプテン・アメリカ」など伝説的なヒーローから世界を脅かすヴィランまで、さまざまなキャラクターが登場する世界観に基づいたコラボセットだ。

マーベル・ユニバースは、世界でも有数の巨大コンテンツであり、数え切れないほどのコミックや映画が発表されているほか、さまざまなゲームとのコラボなども行なわれている。日本でも、マーベルファンは多い。昨年も、「スパイダーマン」とコラボした「マジック：ザ・ギャザリング｜マーベル スパイダーマン」が発売されているが、マーベル・ユニバース全体を対象としたコラボセットは初であり、マーベルファンに待望のセットといえる。

マーベル・ユニバースの世界では、インフィニティ・ストーンと呼ばれる強大な力を持った6つの秘石が登場する。昨年登場した「マジック：ザ・ギャザリング｜マーベル スパイダーマン」には1つ目のインフィニティ・ストーン「ソウル・ストーン」が収録されたが、今回のセットには2つ目のインフィニティ・ストーン「マインド・ストーン」が登場する。

また、新しいメカニズムとして「パワーアップ」と「チームワーク」「プラン」「謀議」が登場するほか、条件を満たすことで裏返しになって変身する「両面カード」も採用される。パワーアップは起動型能力で、そのクリーチャーに1個以上の＋1/＋1カウンターを置くことができるほか、さらに追加能力が与えられる場合もある。チームワークは、呪文を唱えるための追加コストとして、自分がコントロールしているクリーチャーを望む数だけ合計パワーがその数値以上になるようにタップすることで、得られる追加効果だ。プランは一部のエンチャントで見られる新たなサブタイプで、それぞれに誘発型能力が備わっており、プランが遂行されるごとにプラン・カウンターが1個置かれる。プラン・カウンターが一定の個数になると、2つ目の能力が誘発され、そのプランを生け贄に捧げることで、報酬が得られる。謀議は、カードを1枚引き、カードを1枚捨てる能力であり、このとき、土地でないカードを捨てた場合、謀議したクリーチャーの上に＋1/＋1カウンターが1個置かれる。

【マーベル・ユニバースの新しいインフィニティ・ストーン】

2つ目のインフィニティ・ストーン「マインド・ストーン」。3種類のバージョン違いが用意される

本社から開発に携わったプロデューサーが来日

左がウィザーズ・オブ・ザ・コースト エグゼクティブ・プロデューサーのアティーナ・フローリッヒ氏、右が通訳を務めたウィザーズ・オブ・ザ・コースト シニア・プログラムマネージャーのジョセフ・真士・リース氏

イベントではまず、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト本社のエグゼクティブ・プロデューサーであるアティーナ・フローリッヒ氏が登壇し、本セットにかける意気込みを次のように語った。なお、新セットのPRイベントで、本社の担当者が登場することは珍しい。本セットにかける期待が大きいことの表れであろう。

アティーナ・フローリッヒ氏のコメント

私はこの「マーベル スーパー・ヒーローズ」のプロジェクト責任者としてマックス・マコールとともに開発を率いてきた。私は20歳の頃、フィラデルフィア郊外の大学に通っていたが、毎週水曜日になると電車に乗ってコミックを扱っている店に行くのを楽しみにしていた。水曜日はコミックの新刊が発売される日だからだ。私にとって本セットの開発に携わることは夢が叶ったようなもので、何十年にもわたる自分のファンとしての熱い思いが、このセットに詰め込まれている。マーベル スーパー・ヒーローズは、これまでで最大規模のセットであり、600枚を超える新規カードによって60年以上にわたるマーベルコミックの歴史を余すことなく再現している。

開発を担当したウィザーズ・オブ・ザ・コースト エグゼクティブ・プロデューサーのアティーナ・フローリッヒ氏

通訳を務めたウィザーズ・オブ・ザ・コースト シニア・プログラムマネージャーのジョセフ・真士・リース氏

ビギナー・ボックスは初心者向きで、ガイド付きバトルが楽しめるが、そこに他のカードを入れてデッキを強化していくことができる。ウェルカム・デッキは構築済みで、気軽にスーパー・ヒーローズの世界に飛び込むことができる。プレイ・ブースターは最も人気がある製品で、コミックから戦場へ最強のヒーローとヴィランたちが集結している。コレクター・ブースターは、レアカードや特別仕様のカードが満載のパックだ。Bundleは、プレイ・ブースター9パックに基本土地や特別版基本土地、フォイル仕様のプロモカード1枚、ライフカウンターなど、プレイに必要なものがセットになっている。Gift Bundleは、プレイ・ブースターだけでなくコレクター・ブースターも含まれており、箱も昔のコミックを模したものだ。Draft Nightは家族や友人など4人でPick2ドラフトするための製品だ。

ビギナー向けの「ビギナー・ボックス」

無料で配布される「ウェルカム・デッキ」

2パックを組み合わせて遊べる「ジャンプスタート・ブースター」

基本となるパック「プレイ・ブースター」

コレクター向けの「コレクター・ブースター」

パックや土地が入った「Bundle」（英語版のみ）

より豪華な特別セット「Gift Bundle」（英語版のみ）

グループでドラフトで遊べる「Draft Night」（英語版のみ）

統率者デッキは今マジックで一番人気のあるフォーマットで、マーベルのスーパー・ヒーローの力を持ち込んでも、仲間たちと一緒にワイワイ楽しみながら遊べる。統率者デッキのコレクター版は、特別な仕様でカード100枚が光り輝いている。最後のScene Boxは、6枚のボーダレスカードと3パックのプレイ・ブースターが入っており、ヒーローをテーマにしたものとヴィランをテーマにしたものの2種類がある。

多人数戦用の統率者デッキ

統率者デッキの1つ「ワカンダは永遠なり」

統率者デッキの1つ「アベンジャーズ・アッセンブル」

統率者デッキの1つ「最後はドゥームが勝つ」

統率者デッキの1つ「ファンタスティック・フォー」

ヒーローズサイドとヴィランズサイドの「Scene Box」（英語版のみ）

これからマジックを始める人におすすめが「ウェルカム・デッキ」と「ビギナー・ボックス」だ

究極のマーベルファンのための特別なカードがコズミックフォイル仕様のマインド・ストーンで、コレクター・ブースターからのみ入手可能であり、世界で150枚未満しか存在しない。現存するマーベル商品の中でも、最も貴重なレアアイテムの一つとなる。

豪華なフォイルカードなどで構成された「Collector's Edition Commander Deck」（英語版のみ）

ヘッドライナーカードとなるのがこのコズミックフォイル仕様の「マインド・ストーン」である

司会者から、マーベル スーパー・ヒーローズで個人的に最も好きなカードについて質問されたアティーナ氏は、次のように答えた。

セットには最高のカードがたくさんあるので難しい質問ですが、1つ選ぶとしたら「ピザ犬ラッキー」です。私にとって一番のマーベルコミックは、マット・フラクション氏が描いた「ホークアイ」で、ラッキーという犬の視点から描かれているエピソードが本当に可愛いんです。この可愛らしいワンちゃんを、皆さんにもぜひ試してみていただきたいです。

アティーナ氏が最も好きなカードがこの「ピザ犬ラッキー」だ

熱心にマジックをプレイしていた田村淳さんと世界チャンピオンの行弘賢さんが登場

続いて、スペシャルトークショーのゲストとしてタレントの田村淳さんと、マジックプロプレイヤーで昨年「プレイヤー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した行弘賢さんが登壇した。

スペシャルトークショーのゲストとしてタレントの田村淳さんと、プロプレイヤーの行弘賢さんが登壇した

田村さんは、昔友人に勧められてマジックを始めたところ、大会などにも参加するほどはまってしまい、自分のラジオ番組にマジックのコーナーを作ったりして、後輩芸人にもカードを配ってプレイしてもらうほど熱心なプレイヤーだったそうだ。ただし、結婚して子どもができてからはマジックに触れていなかったが、今回久々に触れてみて、また再燃しそうな気配を感じているとのことだ。

マジックを始めると、どんどんのめり込んでしまうことは分かっているので、自分の今後の人生の中でどう折り合いを付けるか悩んでいるとも語った。

約10年前まで熱心にマジックをプレイしていた田村淳さん

田村さんは友達に勧められてマジックを始めたという

次に、昨年プロツアーに優勝し、「プレイヤー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したプロプレイヤーの行弘賢さんが登壇した。

田村さんも、もちろん行弘さんのことはよく知っており、世界のトップと一緒のステージに上がることができたことは光栄だと語った。

行弘さんも、子どもの頃からテレビでずっと見てきた田村さんと共演できることはとても嬉しいとコメントした。

昨年「プレイヤー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したプロプレイヤーの行弘賢さん

世界チャンピオンとガチ勝負！ 田村さんが行弘さんを追い詰める

トークショー終了後、田村さんと行弘さんによるエキシビションマッチが行なわれた。行弘さんが使ったデッキはすべて新セットだけで構築されたもので、「キャプテン・アメリカ」を核とするヒーローデッキ、田村さんは自分が好きだという黒を中心としたヴィランデッキを使った。通常、こうしたエキシビションマッチは、時間の都合で最後までやらなかったり、デッキをシャッフルせずに始めて、展開が決まっている（ティーチングでもよくあるが、いわゆる積み込みをした状態）ことが多いのだが、今回は、両者とも開始前にデッキシャッフルを入念に行ない、完全にガチでの勝負となった。

ただし、田村さんはマジックをプレイするのが約10年ぶりということもあり、公式解説者も務めているかつおぶし石川さんが、田村さんのサポートに付いた。田村さんは、対戦開始前に「万一今日勝ったら、僕が世界チャンピオンだと言ってもいいですか？ 報道の方もそれを見出しにしてほしい」と宣言。行弘さんも、「はい、それで問題ないですよ」と応じた。

公式解説者のかつおぶし石川さん

じゃんけんで勝利した田村さんが後攻を選択。2人ともマリガン（カードの引き直し）はせずに試合が始まった。1ターン目から2/1クリーチャーを場に出した行弘さんが順調に田村さんのライフを削っていく展開となったが、中盤で田村さんの盤面が整い、強力なクリーチャーで反撃を開始。行弘さんのライフを2まで削る。絶体絶命となった行弘さん。

【エキシビションマッチ前半】

最初にじゃんけんをして先攻、後攻を決める。勝った田村さんが後攻を選択した

お互いにデッキをしっかりシャッフルした

かつおぶし石川さんが、解説兼田村さんのサポートを行なった

対戦の様子は上のスクリーンに映し出された

お互いマリガンはせずにスタートした

先攻1ターン目に行弘さんがクリーチャーを出し、2ターン目から攻撃を開始

カードの引きがよく笑顔を見せる行弘さん

2点ずつ行弘さんが、田村さんのライフを削っていく

田村さんも楽しそうにプレイしている

前半は行弘さんペースで進んでいく

田村さんの盤面も整ってきて反撃を開始

行弘さんも表情が変わってくる

ついに行弘さんのライフが2に。あと2点攻撃を受ければ行弘さんの負けだ

さすがに行弘さんも万事休すかと思ったが、そこから数ターン田村さんが効果的なカードを引けず、土地カードばかり引いてしまうという、マジックでよくある展開（マナフラと呼ばれる）になった。行弘さんが的確にプレイを行ない、絆魂や破壊不能を持つクリーチャーと呪禁を持つクリーチャーを展開したことで、盤面は一気に行弘さんが有利に。そのまま行弘さんが逆転して押し切った。

【エキシビションマッチ後半】

しかし、そこから数ターン、田村さんが土地ばかり引いてしまい、とどめをさせない

逆に行弘さんが的確なプレイと引きの強さで、絆魂や破壊不能のクリーチャーを盤面に出し、逆転に成功

勝ちを確信した行弘さん

2-14からの大逆転で、行弘さんが勝利

本来の予定時間を大きく超える30分以上の熱戦となったが、筆者から見ても非常に見応えがあった。最初は行弘さんペースで進んでいったが、途中から田村さんが巻き返し、行弘さんのライフがわずか2になった時点で、これは田村さんの大金星かと思ったのだが、さすがは世界チャンピオンの行弘さんだ。慌てずに落ち着いて対応し、田村さんの引き運の悪さもあったが、見事に逆転した。行弘さんのプレイはもちろん素晴らしいが、田村さんの的確なプレイにも感心した。

対戦終了後、行弘さんは「正直、絶対負けたなと思うぐらい追い込まれました。ただ信じてよかったなと」、田村さんは「ドクター・ドゥームが引けたら勝ちだったんですけどね。土地ばっかり引いちゃって。でも、いい経験になりました。やはりカードゲームは、引きが良ければ、世界一の方が相手でも倒せるチャンスがあるというのは見せられたかなと思います」とコメントした。

今後どうするのかという質問に対して、田村さんは次のように答えた。

試合後の田村さんのコメント

10年ぶりにプレイしましたが、そのお相手が世界チャンピオンというすごく恵まれた状況で、やっぱりいろいろ考えてプレイするのが気持ちよかったです。今このバトルの熱量を感じた人は、ぜひマジックのカードを手に取ってプレイしてもらいたいですし、僕も今日をきっかけにまた始めます。世界一まであと一歩だというところでやめる男じゃないです。ぜひ、大きなイベントで行弘さんにリベンジさせていただきたいです。

【エキシビションマッチを終えた2人】

行弘さんが勝者の弁を語る

田村さんもあと一息だったが土地ばかり引いてしまったと残念がる

最後は皆でフォトセッション

悔しかったのでマジックを再び始めると宣言する田村さん。大きなイベントで行弘さんとの再戦を希望した

会場にはヒーローのフィギュアや各製品が展示

会場には6月26日に発売される「マーベル スーパー・ヒーローズ」の各製品が展示されていた。会場に展示されていた製品は日本語版が用意されているものだけだが、アティーナ氏のプレゼンにもあったように、英語版のみのBundleなどの製品も日本で購入できる。

【会場に展示されていた各製品】

「マーベル スーパー・ヒーローズ」の製品

レアカードや特殊な加工のカードが収録されているコレクター・ブースター

最も基本となるプレイ・ブースター

2パックでデッキができるジャンプスタート・ブースター

多人数戦用の統率者デッキ

これからマジックを始める人におすすめのビギナー・ボックス

また、会場ロビーには「キャプテン・アメリカ」や「ハルク」などのヒーローのフィギュアや関連の大判カードなどが飾られていた。また、イベント終了後はいち早く「マーベル スーパー・ヒーローズ」をプレイできるコーナーも用意されていた。

【ロビーに展示されていたフィギュアや関連の大判カード】

「キャプテン・アメリカ」のフィギュア

キャプテン・アメリカに関連するカードとタペストリー

「スーパーソルジャー、キャプテン・アメリカ」は、盾カウンターと先制攻撃を持つ強力なクリーチャーだ

「生ける伝説、キャプテン・アメリカ」は、警戒を持ち、他のクリーチャーがタップ状態になると各ターン1回だけアンタップできる能力を持つ。こちらも強力なカードだ

「ブラックパンサー」のフィギュア

ブラックパンサーに関連するカードとタペストリー

「先陣を行く者、ブラックパンサー」は、英雄1体が戦場に出る度に、1/1兵士クリーチャー・トークンを生成するか、すべてのクリーチャーが＋1/＋1修正を受ける能力を持つ

「ファンタスティック・フォー」は、戦場に出たとき、あるいはパワー、タフネス、マナ総量が4である呪文を唱える度に、4つの能力のうちこのターンで選ばれていない能力を起動できる。神話レアらしい強力なカードだ

怪力を誇る「ハルク」のフィギュア

「ガンマ線の巨人、ハルク」は、到達とトランプル、パワーアップ能力を持ち、パワーアップすると11/10になる大型クリーチャーだ

日本でも大人気の「アイアンマン」のフィギュア

「革新の巨人、アイアンマン」は、飛行と速攻を持ち、攻撃する度に宝物トークンを生成、クリーチャーでないアーティファクト1つを生け贄に捧げることで、その捧げられたアーティファクトのマナ総量に1を足したアーティファクトカードをタップ状態で出すことができる

「マシンマスター、アイアンマン」は、飛行と警戒を持ち、これでないアーティファクト1つにつき＋1/＋0の修正を受ける能力を持つ

アイアンマンに関連するカードとタペストリー

「トニー・スターク」は両面カードであり、6マナを支払うことで変身できる

マインド・ストーン関連の展示

「知識の渇望」は、カード3枚を引いて、アーティファクトカード1枚か、それ以外のカード2枚を捨てる呪文だ

スパイダーマンやハルクなどに関連するカードとタペストリー

「愛のヴィジョン」は、2マナで唱え、アーティファクト1つを生け贄に捧げるか、カード1枚を捨てることで、カード2枚を引くことができる呪文だ

ヒーローズとヴィラン関連の展示とタペストリー

「暗黒の儀式」は黒1マナで唱えることで、黒3マナが追加される強力なカードだ

「マードックの精選」は、チームワークにより、両方の効果を使えるようになる

「諜報機関の長、ニック・フューリー」は、先制攻撃を持ち、単独で攻撃する度に、カード1枚を引いて、マナ総量が3以下のクリーチャーをそのターン終了時まで破壊不能で場に出せる

「更生したならず者、アントマン」は、緑の呪文を唱える度に強化とトランプル、青の呪文を唱える度に弱体化とブロックされない能力を持つ

左から「アストニッシング・スパイダーマン」「欺きの神、ロキ」「飛び出す爪、ウルヴァリン」。すべて伝説のクリーチャーである

「ダブルエージェント、ブラック・ウィドウ」は、接死を持ち、クリーチャーが単独で攻撃する度に、先制攻撃と威迫を得る能力も持つ

「稲妻の一撃」は、2マナで3点ダメージを与える汎用性の高い呪文だ

イベント終了後、ロビーには対戦スペースが用意されていた

発売前の「マーベル スーパー・ヒーローズ」を一足先に体験できた

マジックプレイヤーはもちろん、マジックをプレイしたことがないマーベルファンにもおすすめ

「マーベル スーパー・ヒーローズ」は、世界でも有数の巨大コンテンツであるマーベル・ユニバースの世界観を余すことなく再現した大型セットであり、強力なクリーチャーや呪文、魅力的な新ギミックが多数詰め込まれている。特にヒーローが主体のセットであるため、日本でも人気の多人数戦フォーマット「コマンダー」との親和性も高い。

マジックプレイヤーにとっても期待の新セットであるが、「FINAL FANTASY」コラボの時と同じように、これまでマジックをプレイしたことがないマーベルファンにとっても、マジックを始める絶好の機会といえるだろう。ビギナー・ボックスやウェルカム・デッキなど、お金をあまりかけずにマジックを気軽に始められる製品が用意されているので、マーベルのコミックや映画が好きだが、TCGをプレイしたことはないという人も、マジックを始めてみてはいかがだろうか。好きなヒーローが活躍するデッキを作る楽しみ、それを使う楽しみを、存分に味わえるだろう。

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