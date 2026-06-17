レスポートサック×韓国ブランド初コラボ！Rest&Recreationの新作バッグが登場

ニューヨーク発のバッグブランド「レスポートサック」が、2026年夏より韓国ファッションブランドとのコラボレーションプロジェクトをスタート。その第一弾として、ソウル発の人気ブランド「Rest&Recreation（レスト&レクリエーション）」との特別なコレクションが登場します。日常と旅をシームレスにつなぐ“Between Here & Away”をテーマに、機能性とトレンド感を兼ね備えたバッグやポーチを展開。軽やかに持ち歩けるアイテムが揃う注目コレクションです♡

日常と旅をつなぐ洗練デザイン

今回のコレクションは、レスポートサックが長年培ってきた軽量で機能的なバッグ作りと、Rest&Recreationならではのユースカルチャーやトレンド感を融合したデザインが魅力です。

テーマは“Between Here & Away（ここ、そして離れた場所の間で）”。イヤホンやサングラスだけを持って気軽に出かけられるような、自由で軽やかなライフスタイルを表現しています。

カラーはピンク、ブルー、ブラックを中心に展開。日常使いはもちろん、旅行や週末のお出かけにも活躍するアイテムがラインアップされています。

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全5アイテムのラインアップをチェック

「RR × LS BACKPACK」は、H25×W25×D12cm、価格は28,600円。カラーはピンクとブラックの2色展開です。

フロントのダブルファスナーポケットが特徴で、カードケースやイヤホンなどをすっきり収納できます。軽量ながら収納力があり、デイリーから旅行まで幅広く活躍します。

「RR × LS POCKET CROSSBODY BAG」は、H18×W24×D10cm、25,850円。ブラックとブルーの2色展開です。

フロントに3つのポケットを備え、斜め掛けと手持ちの両方が楽しめる2WAY仕様。お出かけの必需品をスマートに持ち歩けます。

「RR × LS SLING BELT BAG」は、H16×W26×D5cm、15,400円。ブラックとブルーの2色展開です。

身体にフィットするフォルムと調節可能なストラップで、ベルトバッグとしてもクロスボディバッグとしても使える実用的なデザイン。3つのファスナーポケット付きで収納力も抜群です。

ポーチ類も充実したラインアップ

旅行好きの方に注目してほしいのが「RR × LS TRAVEL POUCH」。H12×W22×D12cmで価格は14,300円です。ブルー、ピンク、ブラックの3色展開。

コスメやアメニティ、ガジェットなどを整理しやすい2層構造で、旅行だけでなくジムや日常使いにもおすすめです。

「RR × LS 3 ZIP COSMETIC POUCH」はH13×W16cm、6,160円。ブラック、ピンク、ブルーの3色展開です。

3つのファスナーポケットを備えたフラットタイプで、小物を用途別に収納可能。メッシュポケット付きで中身が見やすく、実用性にも優れています。

2026年6月17日（水）10:00より発売開始。全国のレスポートサックストア（一部店舗限定）、公式オンラインストア、そのほかオンラインストアで購入できます。

さらに、レスポートサック店舗および公式オンラインストアで本コレクションを20,000円（税込）以上購入すると、先着でトラベルネームタグをプレゼント。

＊なくなり次第終了となります。

＊公式オンラインストアでは色はランダムとなります。

軽やかな毎日に寄り添う注目コレクション

レスポートサックと韓国発ブランドRest&Recreationによる初コラボレーションは、トレンド感と機能性を兼ね備えた魅力的なアイテムが勢揃い。

旅行好きな方はもちろん、普段から荷物をスマートに持ち歩きたい方にもぴったりです。

バッグからポーチまで統一感のあるデザインなので、シリーズで揃えるのもおすすめ。この夏の新しい相棒をぜひ見つけてみてくださいね♪