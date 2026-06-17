お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズさんが、１６日にXを更新。

ライブ中に起きた、地震について、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 三村マサカズ 】 ライブ中の地震受け 「震源地近くの方、大丈夫でしょうか。舞台もけっこう揺れたので、心配してます。40年近くライブやっていて初めての経験でした」 想い綴る ファンからは 「命第一の対応に感動しました」





16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱の強い地震がありました。震源は茨城県南部で、深さはおよそ50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。東京23区などで震度3を観測しています。







三村マサカズさんは「今日のさまぁ〜ずライブは、途中地震がありまして、ライブ中ですので、どうするのか、の判断をしまして、しばらく待って、コントの途中でしたが、最初からやりましょうとなりました。」と、投稿。



続けて「震源地近くの方、大丈夫でしょうか。舞台もけっこう揺れたので、心配してます。40年近くライブやっていて初めての経験でした。」と、記しました。



更に、続く投稿で、三村マサカズさんは「今回はライブ配信もありましたが、地震の怖さや、これから大きく揺れるのかの、判断が難しかった。しかしながら揺れがおさまったので、再開させて頂きました。リアルな生配信になりました。勉強です。命の問題です。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「無事で良かったです。 神対応も素晴らしいです」・「今までライブ中の地震を想定したことなかったですが、これからは会場に入ったら非常口を確認しておくなど必要ですね…観客としても勉強です。」・「1階席でライブ観させていただいておりました。地震が来た瞬間怖い!って思ったけど、そんな不安を一瞬でかき消すくらい、素敵な対応してくれて、その後も爆笑させてくれました。」・「昨夜は心身共に本当におつかれさまでした。 あの劇場にいらした方々皆さんご無事で良かったです。あのようなアクシデントで冷静にお客さんを不安にさせないよう対応し、再度舞台をする三村さん大竹さん脱帽です。」・「命第一の対応に感動しました」と、多くの称賛のコメントが寄せられています。



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