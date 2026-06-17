永瀬廉の「代表作」だと思う作品ランキング！ 『弱虫ペダル』を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。
King & Princeのメンバーである永瀬さんは、これまで数多くのドラマや映画に出演しています。話題作が多く、永瀬さんの演技を見たことがある人も多いのではないでしょうか？
そこで、この記事では「永瀬廉の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2020年に公開された映画『弱虫ペダル』でした。人気コミックを原作とした作品で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を担当しています。
自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画で、永瀬さんは前髪パッツン＆丸メガネで坂道を熱演。イケメンオーラを封印して臨んだ作品となり、人気キャラクターを自然体の演技で見せています。
永瀬さんは、演技が認められ第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。ブレークのキッカケとなった作品で、いまでも多くの人に愛されています。
回答者からは、「原作が好きで見事に演じていて良かったから」（30代男性／北海道）、「青春映画らしい熱さや努力する姿が印象的で、永瀬廉のさわやかさと主人公の成長物語がぴったり合っていた」（20代女性／福井県）、「セクシーさやイケメンさを封印してるのに、一番アツくてかっこよかった」（30代女性／香川県）などの意見が寄せられました。
1位は、2026年に放送した日曜劇場『リブート』（TBS系）です。鈴木亮平さんが主演を務めたドラマで、永瀬さんは冬橋航を担当しました。
同作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、過去を捨て警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に「整形（リブート）」し、真犯人を見つけ出す“エクストリームファミリーサスペンス”作品です。
永瀬さんが演じた冬橋は、子どもを支援するNPO法人の職員ながら、裏組織の実行役を担う青年。永瀬さんがこれまで演じてこなかったダークなキャラクターとなり、大きな話題を集めました。
回答者からは、「いつもと違う廉くんでよかった。セリフ数が少ない分、アクションや表情で魅せるところが多かった」（30代女性／神奈川県）、「裏社会で生きざる得ない苦しさ、悲しさなどを上手に演じられていた」（50代女性／広島県）、「冷たい目の表情に鳥肌が立ったから」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
King & Princeのメンバーである永瀬さんは、これまで数多くのドラマや映画に出演しています。話題作が多く、永瀬さんの演技を見たことがある人も多いのではないでしょうか？
そこで、この記事では「永瀬廉の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『弱虫ペダル』（小野田坂道）／49票
2位は、2020年に公開された映画『弱虫ペダル』でした。人気コミックを原作とした作品で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を担当しています。
自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画で、永瀬さんは前髪パッツン＆丸メガネで坂道を熱演。イケメンオーラを封印して臨んだ作品となり、人気キャラクターを自然体の演技で見せています。
永瀬さんは、演技が認められ第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。ブレークのキッカケとなった作品で、いまでも多くの人に愛されています。
回答者からは、「原作が好きで見事に演じていて良かったから」（30代男性／北海道）、「青春映画らしい熱さや努力する姿が印象的で、永瀬廉のさわやかさと主人公の成長物語がぴったり合っていた」（20代女性／福井県）、「セクシーさやイケメンさを封印してるのに、一番アツくてかっこよかった」（30代女性／香川県）などの意見が寄せられました。
1位：『リブート』（冬橋航）／53票
1位は、2026年に放送した日曜劇場『リブート』（TBS系）です。鈴木亮平さんが主演を務めたドラマで、永瀬さんは冬橋航を担当しました。
同作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、過去を捨て警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に「整形（リブート）」し、真犯人を見つけ出す“エクストリームファミリーサスペンス”作品です。
永瀬さんが演じた冬橋は、子どもを支援するNPO法人の職員ながら、裏組織の実行役を担う青年。永瀬さんがこれまで演じてこなかったダークなキャラクターとなり、大きな話題を集めました。
回答者からは、「いつもと違う廉くんでよかった。セリフ数が少ない分、アクションや表情で魅せるところが多かった」（30代女性／神奈川県）、「裏社会で生きざる得ない苦しさ、悲しさなどを上手に演じられていた」（50代女性／広島県）、「冷たい目の表情に鳥肌が立ったから」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)