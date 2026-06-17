職務質問に鑑識作業…普段、携わることのない警察官の仕事。そうした業務を体験してもらい採用につなげようと警察学校で体験イベントが開かれました。



白バイの走行を興味深く見つめる若者たち。県内の専門学校に通う学生28人です。



この日、警察学校の授業を体験に訪れました。



体験入校は警察学校の日常を体験してもらい、採用につなげようと毎年開かれています。



市民の安全を守る警察官の仕事といえば……職務質問です。





教官のデモンストレーション「こんにんちは。県警本部の辻といいます。パトロールで回っていました。これからどちらへ行く予定でしたか」専門学生たちも、不審者を見つけた想定で声掛けを行いました。不審者）「初めてきたのでウロウロしていた」学生）「カバンを大事にもたれているんですか？何が入っているか見させてもらってもいいですか」巧みな言葉がけで、刃物をみつけることができました。続いて始まったのは、指紋や足跡などを調べる鑑識作業です。学生たちは説明を受けた後、実際に指紋の採取に挑戦しました。普段は携わることのない警察官の仕事……参加した学生たちの反応は。参加した学生「体験できないことがたくさんできたので、すごい充実した1日になりました。対等な関係で接することのできる警察官になりたいと思っています」参加した学生「県民を守れる警察官になりたいと考えています」この体験イベントは今後、高校生や大学生向けにも行われます。