300円でうれしい！ 2026年6月発売「MINECRAFT スイングマスコット4」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「MINECRAFT スイングマスコット4」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「MINECRAFT スイングマスコット4」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
MINECRAFT スイングマスコット4
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハッピーガスト
・ファントム
・スティーブ(エリトラ)
・アレイ
・カメ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「MINECRAFT スイングマスコット4」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「MINECRAFT スイングマスコット4」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
集めて楽しい！約4cmの可愛いマインクラフトスイング第4弾大人気ゲーム「MINECRAFT（マインクラフト）」のスイングマスコットに、待望の第4弾が登場しました。サイズは約4cmとなっており、バッグや小物に付けて持ち歩くのにぴったりなキーホルダー・チャーム仕様です。ラインアップにはお馴染みのキャラクターたちがしっかりと揃っており、ファンならずとも全種類集めたくなる魅力的なアイテムに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
MINECRAFT スイングマスコット4
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハッピーガスト
・ファントム
・スティーブ(エリトラ)
・アレイ
・カメ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)