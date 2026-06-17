最大震度５弱の地震から一夜が明けました。県内ではこれまでに２人が軽いけがをしたほか、石垣の崩落など被害が確認されています。

茨城県南部を震源とするマグニチュード５．５の地震。県内では震度５弱を太田市と千代田町で、震度４を前橋市や桐生市、伊勢崎市など１２の市と町で観測しました。

県によりますと、１６日に太田市の１０代の男性と大泉町の２０代の女性が自宅で転倒し、いずれも頭を打つなど軽いけがをしたということです。

一夜明けた１７日、地震の爪あとが明らかなってきました。震度４を観測したみどり市。大間々町の市道では、地震の影響で通りの石垣が崩れました。石垣の崩落は、縦約３メートル、横４メートルほどで一時、崩れた石が道をふさぎ通れなくなりました。

同じく震度４を観測した伊勢崎市のあずま中学校では水を貯めておくタンクが故障し水道から水が出なくなりました。見回りをしていた教員が気づき対応に追われましたが、１７日の復旧が見込めないとして休校になりました。

また、伊勢崎市の殖蓮中学校では、校舎と渡り廊下をつなぐアルミ製のカバーが外れました。このほか、県内では、前橋市の水質浄化センターで配管の水漏れや、みどり市の競艇場でガラスの破損などが確認されています。

県内で震度５弱を観測したのは２０１８年以来です。気象庁は、今後１週間程度は最大震度５弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。