山形県村山地方に住む20代の知人女性に対してストーカー行為をしたとして、宮城県の20歳の男が、きょう逮捕されました。

男は、今月、20代男性への暴行容疑で逮捕されていて、この男性と女性が一緒にいた宿泊先などへ押しかけたということです。

ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、宮城県大衡村に住む塗装工の男（20）です。

■つきまといを繰り返す



警察によりますと、男は恋愛感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みから、先月30日に、知人女性の親族の家に押しかけた疑いがもたれています。

また、今月6日にはこの女性が宿泊している先に押しかけた疑いも持たれています。

これらのつきまとい行為により、女性は身体の安全や行動の自由が著しく害されるなど、不安を感じていたということです。

■男性と宿泊先に2人でいることを知り...

男は、6日、女性が別の男性と宿泊先に2人でいることを知ったうえで、女性のもとへ押しかけました。

男は、この男性に対して、胸ぐらをつかむ暴行を加えたとして、今月、逮捕されていて、暴行を加えたとされるのも宿泊先に押しかけた際だということです。

警察は、暴行容疑の調べを進める中で今回のストーカー行為について裏付けがとれたとして、きょう午前10時すぎ、男を山形警察署で通常逮捕しました。

■容疑を一部否認

調べに対し男は、女性の宿泊先に押しかけたことなどは認めていますが、容疑を一部否認しています。

警察は男の余罪などについて調べを進めています。