日本一のアトラクション数を誇る熊本県荒尾市のグリーンランドに新しいジェットコースターが建設されます。

コンセプトは「未知なる興奮」です。



■前田清鈴記者「観覧車から見下ろせるこちらの場所に、新しいジェットコースターが誕生します」



荒尾市のグリーンランド。広大な敷地に建設されるのが…。





ハイブリッドコースター海神(～WADATSUMI～)です。

鋼鉄製の支柱と木製の走路を組み合わせたハイブリッド構造で、目指すはスリルと乗り心地の両立です。



そして、コンセプトは、荒れ狂う波を駆ける「未知なる興奮」。波のように上下へ大きくうねるコース設計で、爽快な浮遊感を楽しめるといいます。



グリーンランドに新たなジェットコースターが導入されるのは21年ぶり。年齢制限はなく、身長120センチ以上であれば誰でも利用できます。

■グリーンランドリゾート 松野隆徳社長「本プロジェクトは当施設にとっては新たな挑戦であり、 今後の成長を支える重要な取り組み」

目標は、年間入園者の10％増加です。起爆剤として期待される海神は、2027年3月に着工し、2028年3月のオープンを予定しています。