本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/17（水）



EUR/USD

1.1450（9.74億ユーロ）

1.1500（5.61億ユーロ）

1.1600（6.98億ユーロ）

1.1610（7.66億ユーロ）

1.1650（5.13億ユーロ）



USD/JPY

158.00（16.00億ドル）

158.50（7.41億ドル）

159.00（8.44億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1600および1.1610に中規模のピンポイント設定が観測されている。1.1650にも中規模設定がある。1.16台前半でのマグネット効果が想定される。ただ、前日よりは設定額が減少してきている。

ドル円は158.00に大規模設定、158.50と159.00に中規模設定が観測されるが、現在よりもかなり下方に位置しており、マグネット効果が弱い。

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