ドジャースは6月21日（日本時間22日）にドジャースタジアムで行われるオリオールズ戦で「UNIQLO LifeWear Day」を開催し、ユニクロのグローバルブランドアンバサダーであり、元車いすテニス世界ランキング1位の国枝慎吾さん（42）が始球式に登場すると発表した。

さらに、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の等身大パネルが登場するフォトスポットや、球場内大型ビジョンでの限定コンテンツなど、ロサンゼルスならではの特別な体験を提供する。当日は、ドジャース仕様の本イベント限定デザイン「エアリズムコットンオーバーサイズ Tシャツ（非売品）」を来場者先着4万人に配布する。（Tシャツは2種のうちいずれか1点をランダム配布。イベント限定・販売予定なし）

また、8月以降には、次世代育成プログラム「UNIQLO Field at Dodger Stadium Academy」や国際ユース野球プログラムなどを継続的に展開していく予定。ドジャースとユニクロが共通のビジョンのもと連携し、スタジアム内外においてファンのみならず地域社会全体に向けた新たな価値の創出を目指す。

ユニクロとドジャースは、2026年3月にパートナーシップを締結した。本パートナーシップの第1弾として、2026年5月にはロサンゼルス地域社会に向けた社会貢献活動を発表している。