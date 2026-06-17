中東情勢は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意し、先行きは依然として不透明なものの、停戦に期待が高まっています。



イランからじゅうたんを直輸入している富山市の専門店は、仕入れなどがまだ不安定ななか、停戦協議がうまくいくよう期待しています。



富山市のペルシャじゅうたん専門店「MARC」です。イランからじゅうたんを直輸入しています。



きょう、現地から、半年前に注文した品がようやく届きました。





「やった、届きました」「戦争の中に生きて、日本まで来てくれてありがとうという気持ちです」インド出身の店主カン・ユソフさん。じゅうたんは主に空輸していますが、中東情勢の悪化で仕入れが滞り現地の仕入れ先ともおよそ1か月前にようやく連絡が取れるようになりました。MARC店主 カン・ユソフさん「飛行機もイランのほうは全然動いてなかったので、なんにもものが仕入れたり、ものもらったりはできなかったんですね。やっと今です。約1か月前から（航空機が）いけるらしいよみたいな感じで、いつもとルートは違うんですけど、やってみる？みたいな感じであっち（現地）から声かけて確認してくださって」一方、まだ届いていないじゅうたんはおよそ200枚にのぼります。今後の見通しはおろか、無事に届くのかどうかすらわかりません。MARC店主 カン・ユソフさん「何も安定の状態とはいえないですね。またほんとに平和になって人生が普通の動きに戻ってほしいですね」戦争が始まる前は、現地に赴いて買い付けていたカンさん。戦闘終結に向けて、今後の協議に期待を寄せています。MARC店主 カン・ユソフさん「今の段階でまだ完全に終わってはないんですけど。うまく話いってほしいですね。イラン人のみなさんと、私の仕事の関係のみなさん、そして家族のみんなに平和を…平和になってほしい」アメリカとイランの戦闘終結合意の覚書はあさって正式に署名される予定です。カンさんは、合意内容などを踏まえて、現地への買い付け再開を検討したいと話していました。